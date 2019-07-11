「龍家班」卡位？ 藍委：林佳龍把交通部當自己家

交通部長林佳龍上任後的人事任命，引起藍委批評。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中市前市長林佳龍去年選舉連任失利後接任交通部長。國民黨立院黨團昨天抨擊，林佳龍將多名前市府親信陸續安排到交通部任要職，包括前副市長林陵三將接任中華顧問工程司董事長，儼然把交通部當作「龍家班」的家，用人絲毫不避嫌。

交通部：人事任命 用人唯才

交通部回應，林佳龍上任後的人事任命，均基於用人唯才的原則，且多位為優秀的常任文官，而政務及機要任命者，亦皆依據相關法規辦理，並無所謂升官說，也與選舉勝負無關，最重要的任務即為致力推動部務，謝謝委員不吝賜教。

國民黨團總召曾銘宗指出，民進黨用人標準有三個，只看顏色不看專業、不給年輕人機會，以及用人不避諱，林佳龍連任敗選高升交通部長，還大舉任用前台中市政府親信進入交通部多達八人，不僅破壞文官體系，也不在乎外界觀感。

曾銘宗質疑，黃荷婷是台中市勞工局前局長，擔任交通部參事合適嗎？周廷彰是台中市水利局前局長，竟出任交通部觀光局副局長。他痛批民進黨全面執政、全面分贓，用人惟親，完全不看專業，將文官制度敗壞殆盡。他表示，過去國民黨執政時期，謹守初任年齡不得逾六十五歲規定，民進黨執政三年來，為酬庸選舉功臣及親信，已打破這個規定。林陵三已七十五歲，還派任董事長；兆豐銀行董事長張兆順七十一歲還在任，就是不給年輕人機會。

藍委柯志恩也說，蔡政府中央「滿朝盡是菊系人馬」，現在交通部盡是「正國會龍系人馬」，完全看不到林拿出專業素養因應。