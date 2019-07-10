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軍公教調薪由蘇揆決定 全教總：標準的黑箱作業

2019-07-10 20:36聯合報 記者章凱閎╱即時報導

行政院人事行政總處今天召開軍公教待遇審議委員會，討論109年度軍公教員工待遇調整案，但會議中未有結論，正反意見將呈交行政院做決議。全國教師工會總聯合會今天表示，對於結果感到遺憾，盼行政院長蘇貞昌了解調薪是軍公教家庭的基本民生問題，「不是政府給予的恩賜。」

全教總表示，軍公教的薪水從民國101年至今，僅在107年調薪3%。但101年至107年，國內受雇者平均薪資漲幅為14.96%、GDP成長幅度為19.58%、重要民生物價指數漲幅為14.46%，均遠遠超過軍公教薪水的漲幅。

全教總認為，軍公教調薪是在於避免讓購買能力下降，避免生活品質繼續惡化，「是很基本的民生問題，跟增加收入完全沾不上邊。」此時的調薪不是恩賜，而是維持生活的權利。

全教總也表示，今日軍公教待遇審議委員會中，反對調薪者擔憂地方政府預算編不出來，但事實上，只要政府有心，調薪的預算一定可編列出來，以「編列困難」為由，根本是「先射箭、再畫靶」、行政怠慢怠的推卸之詞，「完全不把軍公教調薪當作一回事。」

全教總也說，軍公教待遇審議委員會成員皆是地方政府代表，沒有軍公教代表，不具代表性。甚至，最後是否要調薪？幅度多少?全由行政院長一人決定，「這是標準的黑箱作業」，無法讓廣大的軍公教族群信服。

行政院長蘇貞昌。報系資料照
行政院長蘇貞昌。報系資料照
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軍公教行政院全教總

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