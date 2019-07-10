代理人修法宋楚瑜批「民主送終條款」籲民進黨懸崖勒馬

2019-07-10 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



宋楚瑜。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統宣示推動「中共代理人」修法，引發熱議，國民黨更批評是「綠色麥卡錫主義」。對此，親民黨主席宋楚瑜今天在臉書上直接以預錄的影片予以抨擊，他表示，如果輕易讓它過關，對於台灣的國際形象與大家對民主自由價值的衝擊，令他非常憂慮。他表示，香港的送中事件剛剛落幕，他不希望台灣馬上搞了一個將民主自由價值送終的條例。

宋楚瑜表禦，他基於6點理由，呼籲民進黨政府應立即停止推動「民主送終條例」的修法，不要走上威權的老路，讓人民再度走上街頭。

宋楚瑜表示，民進黨擬修訂《兩岸人民關係條例》，增訂「懲治中共代理人條款」，嚴格限制台灣地區人民、法人、團體或其他機構不得為中共「政治宣傳」，也不得在各項交流會議中，發表決議、共同聲明或相應聲明。當然台灣必須要強化國家安全，但此一嚴肅目標不可作為侵害人權、破壞民主自由體制的藉口。

第一、條文修訂很明顯侵害人權、妨害民主價值，實可謂「民主送終條例」：台灣人民長期追求民主與自由，從停止動員戡亂時期、解除戒嚴，好多白色恐怖的問題，經朝野共同努力，修訂《刑法》100條、廢止《懲治叛亂條例》及《檢肅匪諜條例》等，終於能夠享有民主制度，讓全世界刮目相看的現狀，如果現在搞一個民主送終條款，這是非常嚴肅的問題，希望民進黨要慎之而慎地，不要輕舉妄動。

第二、當年朝野協商達成《刑法》100條修正的民主成果不應輕言背棄，他說當年刑法有一個條款就是對於叛亂，無法是意念犯、思想犯、行動犯都一視同仁予以重罰，那就是《刑法》100條，當時他擔任國民黨秘書長與立法院黨團總召洪玉欽跟兩位民進黨先進李鎮源、陳師孟等，在當時的來來飯店從半夜12時開始，徹夜協商到清晨6點，終於作了重大決定，達到共識，就是台灣不可以再對意念犯與思想犯進行處理，亦即思想犯、意念犯不能再視為叛亂，而是應該尊重的自由民主的價值，是言論自由，除非你用暴力脅迫的手段，法律上才予以處罰。

他說，這是透過跨黨派協商，讓政治犯成為歷史名詞，但今天卻又看到，重新要把言論拿來當成可以對不同意見的人處罰的藉口，這是多大的事情，這對民主價值是多大的衝擊？他說，當時因為修法，因此許多海外異議人士最終可以自由回台。如今又要再處罰言論，他期期以為不可，將讓台灣的民主自由價值受到嚴重的挑戰。這會讓全世界覺得，台灣到底怎麼了？

第三，宋楚瑜表示，民進黨當局認為，如果台灣某些人或團體與對岸商談或達成某些協議，就會妨礙到台灣的安全，這是過慮了。任何兩岸重大的協議，都要具公權力的政府的授權，就算達成協議也要送到立法院進行商討，到底接不接受，然後才能付諸實施，而更重大的關於改變台灣民主自由的現狀，更需要交付全民公投，根本不必顧慮民間去達成什麼樣的協議，他們又沒有公權力，怎會影響國家的安全？他說，這可能只是一些藉口，叫大家閉嘴，讓大家不能夠對重要的事情表達某些主張。

第四，他說，現在民進黨政府擬議的中共代理人條款定義模糊不清，給執政當局「羅織入罪」的藉口，就是當年令人詬病的警備總部，又要讓它重現？

他表示，這樣定義模糊不清的條文，讓台灣在大陸有上百萬台商，難免有一些活動，因此成為嫌疑犯，又沒有什麼證據，就可以羅織入罪的話，這對民主自由的價值是多大多大的衝擊啊？這個事情不是小事啊！台灣有今天的成就，真的要好好珍惜啊！不能讓過去令人詬病的戒嚴時期漠視人權、和言論自由的事情再發生吧！

第五，他說，他們也許說，外國也有相關的立法，的確像他當年讀過書的美國以及拿過榮譽博士學位的澳洲，都有相關的代理人的法律，美國有「外國代理人登記法」，澳洲則有「外國影響力透明化法案」，但那只是有人為外國政府做一些遊說的工作，必須進行登記，讓它透明化，而不要叫他閉嘴，叫他 shut up，這對我們國家的形象將有重大的影響。他不希望民進黨政府，東施效顰、偷樑換柱地，把那些外國的辦法變成管制的條例。

他說，他不反對對國家安全予以重視，但不能假藉外國也有一樣的東西，就去東施效顰。

第六，宋楚瑜表示，他呼籲民進黨政府要及時地「懸崖勒馬」，珍惜台灣得來不易的民主價值，全世界都在看，就是台灣堅持民主自由的價值，台灣人絕不放棄言論自由及我們的生活方式。

他說，我們不要小看這件事，不要讓小事變成「台灣的民主送終」，而讓我們在世界上抬不起頭來，我們是驕傲的台灣人，更是堅持絕不放棄自由民主，我們是台灣自由民主價值的奮鬥人。希望大家跟他一樣重視這件事情，因為我們子子孫最珍惜的，就是我們要活成一個自由的人，民主的人，讓台灣永保自由民主，千萬不要為選舉糟蹋了民主的價值。不要重新走上威權老路，讓人民再走上街頭。