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【重磅快評】郭台銘說敬愛陳青天 民進黨這回謹慎多了

2019-07-10 18:28聯合報 主筆室

國民黨初選民調今天進入第三天，韓郭朱三強之爭越來越激烈，火花四射，在韓國瑜說首投方素敏之後，引起綠營側目，紛紛為韓考據一番；郭台銘今天說他懷念陳定南，綠營是否也要找人研究真偽？ 

國民黨全民調初選讓綠營不再是這場競逐的旁觀者，偶爾也可指點、插播，惹得藍營戰將氣撲撲，讓國民黨這場初選也顯得特別熱鬧，益形複雜；其實，國民黨戰將也沒有自我設限，為了求勝，觸腳也伸入綠營，自不能怪民進黨也來湊這場初選的熱鬧。      

韓國瑜日前接受媒體專訪時指出，他生平第一次投票是投給「民進黨立委候選人方素敏」，此語一出，馬上有綠營支持者質疑他的說法，指韓國瑜22歲那年是1979年，但民進黨是1986年才成立，22歲韓國瑜如何投給7年後才成立的民進黨候選人？

韓國瑜有點模糊的記憶讓民進黨彷彿撿到槍，行政院副院長陳其邁馬上出來扣韓國瑜帽子，指韓沒必要消費白色恐怖受害者家屬，但在韓國瑜後來更正說法「那就是黨外時期的方素敏」，反使陳其邁的暖男形象受挫；嚴格來說，韓國瑜只是表述一個青年首投的心路歷程，並沒有失分。

今天郭台銘就更勁爆了，他跑到到宜蘭縣三星鄉陳定南紀念園區參訪，除了在陳定南雕像前獻花，還說了「敬愛的陳青天」，大談兩人昔日佛光山的偶遇，短短30分鐘讓他有幸瞻仰陳定南的民主素養，還說他很懷念陳定南，如果陳還在當法務部長，像民進黨的選舉，國民黨的初選這種情況就不會發生云云。

照理說，如果陳定南現在還當法務部長，對民進黨及國民黨的初選也不會有什麼影響才是，郭台銘拿陳定南來說說國、民兩黨，頂多是抒發他心中的不滿；再者，賴清德也是從陳定南紀念園區出發爭取民進黨提名，郭向陳定南獻花，用意不言自明。 

只是，民進黨的人格者成了國民黨總統初選候選人的偶像，對民進黨來說，這是何等重大之事，如果韓國瑜說首投方素都不免被綠營指為消費白色恐怖，那郭台銘拿陳青天來說嘴，民進黨人又豈能視而不見？

只是，一天下來不見有民進黨人跳出來指責郭台銘，說真的，郭台銘還是要感謝韓國瑜先說了首投方素敏那一段陳年往事，有了方素敏的前例，民進黨這回謹慎多了。

國民黨總統參選人郭台銘今天到宜蘭縣三星鄉的陳定南紀念園區參訪，在陳定南雕像前獻花...
國民黨總統參選人郭台銘今天到宜蘭縣三星鄉的陳定南紀念園區參訪，在陳定南雕像前獻花祝禱，鞠躬致敬。記者羅建旺／攝影
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韓國瑜民進黨陳定南郭台銘

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