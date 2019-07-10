【重磅快評】郭台銘說敬愛陳青天 民進黨這回謹慎多了

2019-07-10 18:28 聯合報 主筆室



國民黨初選民調今天進入第三天，韓郭朱三強之爭越來越激烈，火花四射，在韓國瑜說首投方素敏之後，引起綠營側目，紛紛為韓考據一番；郭台銘今天說他懷念陳定南，綠營是否也要找人研究真偽？

國民黨全民調初選讓綠營不再是這場競逐的旁觀者，偶爾也可指點、插播，惹得藍營戰將氣撲撲，讓國民黨這場初選也顯得特別熱鬧，益形複雜；其實，國民黨戰將也沒有自我設限，為了求勝，觸腳也伸入綠營，自不能怪民進黨也來湊這場初選的熱鬧。

韓國瑜日前接受媒體專訪時指出，他生平第一次投票是投給「民進黨立委候選人方素敏」，此語一出，馬上有綠營支持者質疑他的說法，指韓國瑜22歲那年是1979年，但民進黨是1986年才成立，22歲韓國瑜如何投給7年後才成立的民進黨候選人？

韓國瑜有點模糊的記憶讓民進黨彷彿撿到槍，行政院副院長陳其邁馬上出來扣韓國瑜帽子，指韓沒必要消費白色恐怖受害者家屬，但在韓國瑜後來更正說法「那就是黨外時期的方素敏」，反使陳其邁的暖男形象受挫；嚴格來說，韓國瑜只是表述一個青年首投的心路歷程，並沒有失分。

今天郭台銘就更勁爆了，他跑到到宜蘭縣三星鄉陳定南紀念園區參訪，除了在陳定南雕像前獻花，還說了「敬愛的陳青天」，大談兩人昔日佛光山的偶遇，短短30分鐘讓他有幸瞻仰陳定南的民主素養，還說他很懷念陳定南，如果陳還在當法務部長，像民進黨的選舉，國民黨的初選這種情況就不會發生云云。

照理說，如果陳定南現在還當法務部長，對民進黨及國民黨的初選也不會有什麼影響才是，郭台銘拿陳定南來說說國、民兩黨，頂多是抒發他心中的不滿；再者，賴清德也是從陳定南紀念園區出發爭取民進黨提名，郭向陳定南獻花，用意不言自明。

只是，民進黨的人格者成了國民黨總統初選候選人的偶像，對民進黨來說，這是何等重大之事，如果韓國瑜說首投方素都不免被綠營指為消費白色恐怖，那郭台銘拿陳青天來說嘴，民進黨人又豈能視而不見？