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卓榮泰：中國「溫水煮青蛙」有計畫文化輸出

2019-07-10 17:22聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨中執會今天邀請學者李政亮以「中國影視的紅色元素及其對台灣的衝擊」為題進行專案報告，民進黨主席卓榮泰聽取專案報告後裁示，過去中國對台灣的恐嚇多半以武力來呈現，經過這麼多年，中國了解到更重要的是「溫水煮青蛙」的效果，中國有計畫地進行文化輸出，用意在培養高度忠誠的劇迷，逐漸形成亞洲文化新霸權。

卓榮泰說，面對中國文化霸權的崛起，民進黨政府在2000年執政時陸續成立客家電視台、原住民族電視台，以及上周成立的台語電視台，這一路走來，始終為了建構台灣文化主體性在努力。今年六月，更成立了文化內容策進院，可以說是歷經了多年努力的結果，台灣要走出去，就必須要打國家隊，從過去的代工，走向合作的模式。

卓榮泰表示，像之前的「通靈少女」及不久前「我們與惡的距離」等，都證明了台灣有能力在華文文化市場占有一席之地，而台灣也必須要說自己的故事，重建以台灣人文為主體的文化自信。

卓榮泰指出，「民主的生活」是台灣的最大公約數，儘管民主會受到挑戰，但這也是證明民主價值的機會。如同前幾天，在美國訪問當中，對海外的鄉親所說的：「保衛大台灣，抗衡新霸權」，面對中國新霸權的崛起，民進黨會為台灣人民持續守護台灣的民主。

民進黨卓榮泰通靈少女

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