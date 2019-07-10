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蔡出訪友邦4國 學者質疑外交效益

2019-07-10 15:06台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

蔡總統出訪加勒比海友邦前夕，台灣競爭力論壇10日召開記者會(左起湯紹成、謝明輝、...
蔡總統出訪加勒比海友邦前夕，台灣競爭力論壇10日召開記者會(左起湯紹成、謝明輝、龐建國)質疑，政治代價超過經濟代價。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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「蔡總統7次過境外交，台灣要付出多少代價？」台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出，去年蔡首次出訪南太友邦，光是專機費用就要花5000多萬；今年訪南太友邦，又送出1800萬元台幣。文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國也質疑，蔡政府施3年失去5個邦交國，撒錢外交的實質效益為何？

謝明輝指出，108年編列外交預算為260億台幣，其中金援邦交國的經費達111億，占據整個外交經費的一半，他質疑，花錢能確保不再斷交嗎？且邦交國獅子大開口，先前蔡政府同意援助海地45億台幣建立供電系統，他質疑，若每個邦交國都比照辦理，外交預算豈不是杯水車薪？

謝明輝認為，外交政策的基礎是兩岸的政治共識，就是九二共識、一中各表。他舉GDP 為例，中國GDP 13.6兆美金 ，台灣GDP為5400億美金，中國是台灣的幾10倍，蔡政府變兩岸關係的主軸，走親美仇中路線恐自取滅亡，他建議，執政黨應行「三親政策」：親中親美親日，透過政策利多便不用於外交上花大錢。

學者質疑外交效益

龐建國提出數據質疑，此次出訪的國家有海地（人口約1千多萬，GDP約194億美元）、聖克里斯多福及尼維斯（人口約5萬多，GDP約15億美元）、聖文森（人口約10萬多，GDP約12.4億美元）、及聖露西亞（人口約16萬多，GDP約14.3億美元），4國人口數加總起來不到台灣的8成、GDP甚至不到台灣一國的4%。

政大國關中心研究員湯紹成認為，蔡英文這次過境美國是要仿效1995年李登輝模式，他憂心重演飛彈危機。他質疑，蔡藉由過境外交來為2020選舉加分，藉過境「外銷轉內銷」。湯紹成也呼籲，勿讓過境外交掀起兩岸波瀾。

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