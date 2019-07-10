民進黨風暴再起？ 卓榮泰回應蘇嘉全妻選立委

2019-07-10 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院長夫人洪恆珠傳出有意參選立委。聯合報系資料照 分享 facebook 立法院長蘇嘉全的夫人洪恆珠有意以無黨籍身分參選屏東縣第一選區立委，由於該選區已經確定提名現任立委鍾佳濱，洪恆珠此舉引發黨內議論，憂影響團結。對此民進黨主席卓榮泰今天表示，他現在還沒有最後正確的訊息，但他也說，蘇嘉全帶領整個立法院，對生態最清楚，對黨籍委員長期以來各方面協助照顧都有，「在這個角度上，妥善了解之後，一起處理事情，應該不會是成為問題的問題才對。」

被問到是否與蘇嘉全聯絡？卓榮泰說，還沒有，他才剛從美國回來。隨後記者又問，聽說蘇嘉全管不了太太？卓則說，「這個事情不是我這裡能表達意見。」

屏東縣原本有三席立委，但明年選舉因選區變更合併為兩席，日前現任立委蘇震清經協調後自願退出，並支持鍾佳濱連任，不過鍾佳濱屬於新潮流系，又在總統初選時支持行政院前院長賴清德，洪恆珠如今跳出來表態選立委，黨內議論紛紛。今天台北市議員周威佑也跳出來質疑洪顯然是衝著民進黨而來，「蘇夫人脫黨選立委，難道是為了幫蘇家多爭取一席不分區立委，而唱的雙簧？究竟院長夫人說要脫黨參選，有沒有先告知蘇嘉全院長？蘇院長到時又要幫誰站台？敬愛的蘇嘉全院長，您怎麼看呢？」

洪恆珠昨天則對本報記者表示，她當然希望參選，不過目前還在持續拜訪、了解民眾對她的支持度，「如果決定了，一定會對外宣布」，目前還在長考中。