香蕉盤商剝削查無不法？ 黃國昌：陳吉仲、韓國瑜接受嗎

2019-07-10 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



旗山蕉農年初不滿冬蕉價格低落，組自救會控訴盤商聯合壟斷。本報資料照片影 分享 facebook

今年2月高雄旗山蕉農發出怒吼，控訴盤商剝削操縱價格，受到社會矚目，農民當時還要求農委會主委陳吉仲、韓國瑜市長下台，事過五個月，農委會的調查悄結案，調查結果是「查無不法」，時代力量立委黃國昌追問，結果問出公平會只根據盤商的說法就說查無不法，認為這樣的調查品質與調查結果，無疑是把農民與消費者當「盤子」 。

黃國昌說，年初高雄旗山蕉農控訴盤商剝削操縱價格時，當時藍綠政治人物都十分關切，農委會主委陳吉仲親自去高雄查價，高雄市府也表示徹查到底、決不容許傷害農民權益。幾個月過去了，從中央到地方，怎麼一切靜悄悄？有人知道後續結果嗎？

事實上，公平會在7月已認定「查無不法」，結案！憤怒的檢舉人前天來國會找他，說現在已經沒人關心這件事，大家都在踢皮球。

過去兩天，他開始調閱資料，也找農委會與公平會的主管來辦公室說明。老實說，連他都聽不下去！️公平會到昨天下午還悍然拒絕提供，作為委員會認定「查無不法」基礎的調查報告。

黃國昌說，他不斷追問，公平會調查同仁最後才說出調查經過，雙方對話如下：

黃：為何認定盤商沒有操縱價格？ 公平會：因為他們只固定抽取每公斤4元的加工費。 黃：只抽4元是如何認定的？ 公平會：盤商說的。 黃：蛤！依被調查人的陳述，直接做為認定結果？有去調查農民拿到多少錢嗎？ 公平會：沒有。 黃：蛤！為何不問？ 公平會：我們不知道向那些農民買。

黃國昌說，這樣的調查品質與調查結果，農委會接受嗎？高雄市政府接受嗎？這是在把農民與消費者當盤子嗎！請陳吉仲主委出來表示農委會立場與後續作為，也請韓國瑜不要只忙著選總統，出來告訴當初挺你的農民，你的農業局到底在幹嘛？同時，公平會主委，站出來向社會大眾說明。我知道你們是獨立行政機關，但你們不是太上皇機關！