軍公教加不加薪？球丟給政院

2019-07-10 13:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



行政院人事總處舉行軍公教待遇審議委員會，贊成或反對明年加薪均有，將交給行政院做最後核定。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

刺激景氣？影響財政？審議委員會兩方拔河

行政院人事行政總處今天舉行軍公教員工待遇審議委員會，會中贊成或反對明年軍公教加薪意見均有，一方認為調薪可刺激景氣，另一方則認為目前物價平穩，調薪會影響地方財政，委員會並未討論調升幅度，將交給行政院做最後核定。

加薪是明年總統大選的熱門議題，今年多家國營事業與公股行庫宣布調薪，外界視為蔡政府強打政績牌；多名藍營的總統參選人也主張要為軍公教加薪。

軍公教調薪要考量經濟成長率、物價波幅與民間薪資水準，過往人事行政總處討論軍公教調薪方案，都是數個建議案上呈政院，由行政院來決定。

前幾次軍公教調薪年度分別為民國90年、94年、100年與107年，最近一次軍公教調薪就是賴清德接任行政院長後釋出的利多。過去軍公教罕見連續兩年調薪，外界據此推測政院傾向明年軍公教不調薪，但因為明年有2020總統大選，行政院迄今也未把話說死，僅說要專業考量並待軍公教員工待遇審議委員會提出建議。

今天的軍公教員工待遇審議委員會在中午前即結束，與會人士指出，會議上分成維持現狀與調薪兩派，正方認為調薪能刺激景氣，讓消費能力提升，可能產生擴張效應；反方則稱當前財政狀況不算充裕且物價平穩，建議維持現狀，部分地方政府代表也反對，擔心調薪加重地方財政負擔。上午會議並未討論調升幅度，而是將意見彙整給行政院。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，尊重審議委員會的審查，待收到公文後再核定。一位資深公務員指出，全教總喊出加薪11%，另有總統參選人喊要幫公務員加薪，但依照往例調幅不可能那麼大。

軍公教員工待遇審議委員會召集人為人事行政總處人事長，副召集人兩人，分別由銓敘部及行政院人事行政總處副首長擔任，委員14到16人，其中包含四名學者，其餘委員分別由國防部、財政部、教育部、勞動部和地方政府推派。