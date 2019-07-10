托育政策全面開戰 政院：政策若都做起來非常驚人

2019-07-10 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片 分享 facebook

國民黨初選讓托育政策白熱化，台北市長柯文哲也拋出「國家幫你養」比較有可能。行政院則表示，解決少子女化行政院已在推動，包括娃娃車不分公私立幼兒園都可補助汰換，準公共化托育8月1日起全國適用，「若都做起來非常驚人。」

藍白托育政策全面開戰，行政院好整以暇表示早就開始做，像是為挽救少子女化，各部會都沾上邊，內政部推出的單身及婚育家庭租金補助預計9月上路；教育部、衛福部各自負責的托育準公共化，今年8月全國一同上路；教育部則以經費補助，推廣老舊娃娃車換新車，每年汰換或購置400輛幼童專用車，每輛車汰換或購置補助30萬元。

行政院甚至將學前教育預算從105年95億元，增加至109年的近400億元，育兒津貼0至2歲部分去年8月已實施，今年8月將擴大發放2至4歲育兒津貼，自己帶孩子的家長每月可領2500元，若有第三胎以上每月再加發1千元。不過，領取育兒津貼須符合三條件，包括綜所稅率未達百分之二十的家庭、未請領育嬰留職停薪津貼，且未接受公共、準公共化托育服務。

準公共化政策則是去年推出，今年8月將適用於全國，力拚幼兒園與保母的參與率；發言人Kolas Yotaka說，解決少子女化政策，相信人民很快就有感覺，包括保母加入準公共化、不分公私立幼兒園娃娃車都可補助汰換，準公共化托育8月1日起全國適用，受惠的嬰幼兒會更多，「若都做起來非常驚人。」

黨政人士指出，郭台銘提出0到6歲國家養，從各界評論可以看出來第一就是財源不可能夠，後來雖改口要抽富人稅，但被質疑後再改口要自己墊甚至還想要修法，這代表郭沒有公共政策思考能力，且無論是國家養、郭家養還是朱立倫說的大家養都沒有具體說明，顯然國民黨的托育政策只是一場修辭比賽。