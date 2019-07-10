軍公教加薪與否 球拋給政院做決定

2019-07-10 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。本報資料照片 分享 facebook

行政院人事行政總處今舉行軍公教員工待遇審議委員會，據了解，會中正、反方意見分歧，正方認為透過調薪可能產生擴張效應，刺激景氣，反方則認為財政整體評估後，目前物價平穩，再調升恐影響地方財政，最後並未討論調升幅度，決議兩方意見並陳交給行政院做最後核定。

過往軍公教調薪，基本上會考量GDP成長、重要民生物價上漲、民間薪資水準，甚至是前次調薪時間等等，最後都會有幾個建議方案呈上行政院，由政院定奪，但由於決定權在政院，一般都被歸類為「政治決策」，前幾次調薪年度分別為90年、94年、100年、107年，前次107年度的調整，就是賴清德甫上任後就釋出的利多。且根據慣例，少有2年一度的調薪作為，據了解，明年度確實傾向不調整，行政院也未有任何決議，就待審議委員會建議。

審議委員會在午前結束討論，與會人士指出，在場分成維持現狀與調薪兩派，正方認為調薪能刺激景氣，讓消費能力提升，可能產生擴張效應；反方則論述，財政不算充裕，且物價平穩不到1％建議維持現狀，部分地方政府代表也反對，怕再調下去地方財政負擔很重，會議並未討論調升幅度，而是會將意見綜整給行政院。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，尊重審議委員會的審查，待收到公文後再核定；資深公務員則透露，全教總喊出加薪11%，以及國民黨總統初選參選人郭台銘說的7%當然聽了是很開心，可根據慣例當然不可能，因為公務員社會輿論、觀感都很重要，喊歸喊，政府最後必然是綜合考量。

軍公教員工待遇審議委員會召集人為人事行政總處人事長，副召集人2人，分別由銓敘部及行政院人事行政總處副首長擔任，委員14到16人，其中包含4名學者，其餘委員分別由國防部、財政部、教育部、勞動部、地方政府推派。