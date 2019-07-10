租屋處解密 韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

2019-07-10 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜捨棄官邸、在外租屋，被揶揄住在豪宅，他今公開租屋處照片，澄清住家跟一般人家無異，3房2廳的房子，東西不多，家具多為房東提供，裝潢也頗為簡樸。

韓國瑜在外租屋及換車上班，被說神祕，韓國瑜曾說，租屋是自己掏腰包，沒有打攪任何人、沒有占公家便宜，就是住一個小房子，有時另安排車接送，是因不願意麻煩隨扈，如果大家很好奇他租什麼房子，歡迎來他家泡茶聊天。

他說，他透過仲介租房，大概就是2、30坪的房子，租金2、3萬多，不想去住大官邸，因為他時常是一個人在，「我覺得我就是住一個比較小的房子，沒有打攪任何人，也沒有占什麼公家的便宜，就是一個住一個小房子。」

韓國瑜說，他的食衣住行很簡單，不應該引起這麼大的軒然大波，好像弄得住在一個什麼阿房宮一樣。如果大家很好奇他到底租什麼樣的房子，「歡迎來我家看一下，泡泡茶、聊聊天，沒什麼了不起，就是個簡單的公寓」。

韓國瑜低租住的左營「太普上新光」大樓，樓高20多層，每層4戶，共用2部電梯；他今提供租屋處室內照片，看起來跟一般住家沒兩樣，客廳一張L型沙發和按摩椅，沙發上還有一隻柴犬「米糠」抱枕。