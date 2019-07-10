擋郭董牽線買Lamigo？ 桃市府：郭選情告急政治操作

2019-07-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊日前拋出轉賣震撼彈，國民黨總統初選候選人郭台銘（中）日前親赴桃園國際棒球場看球，就透露有多家買主競標，自己居中協調，郭更接受「鏡週刊」專訪爆料，介紹買家與Lamigo老闆原已敲定5.88億元簽約，但卻遭政治力介入，疑為桃園市長鄭文燦介入才破局。本報資料照 分享 facebook

Lamigo桃猿隊日前拋出轉賣震撼彈，國民黨總統初選候選人郭台銘日前親赴桃園國際棒球場看球，就透露有多家買主競標，自己居中協調，郭更接受「鏡週刊」專訪爆料，介紹買家與Lamigo老闆原已敲定5.88億元簽約，但卻遭政治力介入，疑為桃園市長鄭文燦介入才破局。

鄭文燦目前人在美國訪問，針對此事，鄭並未正面說明是否為真，僅透過市府新聞處長詹賀舜回應，指董事長郭台銘及鏡周刊報導所指消息來源，市府並不清楚，另則反指「候選人不需因為選情告急，就趁鄭市長在海外進行國際城市交流時，刻意進行政治操作」，另重申對於Lamigo桃猿隊轉賣一事，市府仍堅持三不變原則，對球隊的支持合作與桃園主場都不變。

身為中華職棒戰績最好的Lamigo桃猿隊日前拋出轉賣消息，震撼各界，一度傳出鴻海前董事長郭台銘有意買下，但郭上周六親赴球場看球，對媒體透露現在有好幾家企業在競標，不過因還沒談好合約因此不能說有哪些買家，自己只是居中協調，也希望台灣職棒更國際化。

郭台銘接受「鏡週刊」專訪時還進一步爆料，介紹的買家與Lamigo老闆原定上周準備簽字，出價5.88億元，但疑因他的身份太敏感，買賣雙方在簽約前卻遭到政治力介入，郭的競選幕僚也透露，交易破局原因之一，就是Lamigo在簽意向書前，疑似接到鄭文燦電話勸阻，拜託Lamigo球團高層先緩一緩再決定，郭也感嘆自己居中牽線，最後竟被政治力所影響。