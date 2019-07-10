親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
中市出招抗空汙
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

【重磅快評】讓中華民國消失 算不算危害國安？

2019-07-10 11:23聯合報 主筆室

民進黨近來諸多立法、修法，都打著「國家安全」的理由。外界一再提出質疑，認為國家安全的定義實在太過抽象，但民進黨充耳不聞，還是執意操作，甚至不惜違背民主、法治和人權的原則。所謂的國家安全有多空泛，舉幾個例子就一目了然。

所謂「國家安全」的「國家」，依據憲法，指的當然是中華民國。換句話說，危及中華民國的存在，當然就危及國家安全。第一個例子，是近來宜蘭市和美國洛克維爾市締結為姊妹市。但總統府給的賀函，蔡英文總統的中文署名直接以「台灣總統」落款，「中華民國」被消失了。

蔡英文是國家元首，此舉當然有重大政治意義，可是總統府輕描淡寫，一面說不是正式公文，另一方面說這「並不為過」，要外界不要政治化。但一個國家元首，連自己的國名都搞不清楚，還有什麼更嚴重的？總統帶頭讓國家消失，這不是國安問題，什麼又是國安問題？

另一個例子，是不少獨派人士長期主張更改國號，「去中華民國」，很顯然，這也是一種「消滅中華民國」的主張，請問，這是否也危害國安？更進一步看，中共把台獨當成武力犯台的理由之一，台灣獨立如果異味兩岸開戰，那這樣的主張，豈非更危害國家安全？民進黨要不要禁止？

1995年李登輝以總統身分訪美，並在康乃爾大學發表了「民之所欲，常在我心」的演說，隨即遭致對岸強烈反應，台海因此戰雲密布，戰爭一觸即發，前線官兵終日提心吊膽，曾經經歷過的人，應該都還記憶猶新。如果「國家安全」是藉口，那李登輝是不是該被入罪？

當然，這些例子，並不意味蔡英文絕對不能自稱「台灣總統」，更不意味應該禁絕台獨主張，或說總統不應該走出去。但是一旦上綱到「國家安全」層次，反而變得處處有問題，處處都可治罪了。這是民進黨想要的結果嗎？

退一萬步言，即便民進黨真的信守承諾，不會把相關修法當成「文字獄」，但這些法案通過，勢必都會給未來的執政者對付言論不同於己者的武器：可以拿來對付統派，當然也可拿來對付獨派。民進黨為了一時的政治利益，做出這些修法，無論如何，都應該受到譴責。

民進黨國安
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

打臉質疑者 蔡英文首度開箱倫敦政經學院畢業證書

2019-07-10 09:41

總統級假消息「柯P真心話」？ 柯文哲：不是我說的

2019-07-10 07:57

郭台銘拚百億基金供身障納保 王定宇：郭董，真的不懂

2019-07-10 11:33

藍營少見 郭台銘下午將參訪陳定南紀念園區

2019-07-10 11:28

AIT看好韓國瑜初選出線？對朱立倫民調落後感到驚訝

2019-07-10 11:27

橘白合作拚2020總統大選？親民黨：目前並未討論

2019-07-10 11:19

蔡英文明出訪友邦 親藍學者：為2020選舉

2019-07-10 11:08

吳蕚洋組「白色聯盟」推反落跑條款 柯文哲一句神回應

2019-07-10 10:01

自稱「台灣總統」 費鴻泰：蔡英文不要選中華民國總統

2019-07-10 09:19

陳其邁批韓國瑜消費受難家屬 孫大千：暖男形象落漆

2019-07-10 08:09

蔡總統明出訪 首在丹佛與媒體茶敘

2019-07-10 00:16

高涌誠強調：彈劾檢察官 絕非為替段宜康翻案

2019-07-09 22:57

鍾小平嗆脫黨支持柯文哲 藍營青年部主任：慢走不送

2019-07-09 21:02

影／柯P台中龍井朝安宮開講 盼建立對的社會

2019-07-09 20:29

蔡英文教英文也來「開山里」哏 提醒國人維持周遭整潔

2019-07-09 19:10

朱立倫訪彰化被問拔樁？ 他爆是她欠韓國瑜最大人情

2019-07-09 18:05

鍾小平脫離國民黨並倒戈支持 柯文哲：加油再加油

2019-07-09 17:55

蘇揆以超商為例 勉公務員與時俱進提升服務品質

2019-07-09 17:54

酸郭董的育兒政策？ 柯文哲：完全國家養不太可能

2019-07-09 17:44

蔡總統後天出訪 首度在美國與國內媒體茶敘

2019-07-09 16:41

鍾小平嗆脫黨支持柯文哲 吳敦義：叫老闆就可當立委？

2019-07-09 16:25

媒體指代理人法是召回刑法100條 府：誤導輿論

2019-07-09 15:04

影／總統出訪贈禮 有台灣原創特色

2019-07-09 14:07

蔡英文、柯文哲出訪角力 誰得利？

2019-07-09 14:07

冷眼集／出口轉內銷 只剩外行人看熱鬧

2019-07-09 14:07

影／鍾小平棄藍投白挺柯 柯文哲：這動作太大了！

2019-07-09 14:00

【即時短評】蔡英文訪美出口轉內銷 只剩外行人看熱鬧

2019-07-09 12:12

影／總統出訪禮品曝光 台灣水牛象徵雙方農業合作

2019-07-09 11:40

韓稱首投民進黨 陳其邁：別消費白色恐怖受害者

2019-07-09 11:38

蔡英文出訪友邦 台灣黑熊、獼猴、水牛成贈禮元素

2019-07-09 11:34

鍾小平昔罵腦殘今投靠 柯文哲：人會隨時間變化

2019-07-09 11:29

重批曲棍球案彈劾 王美玉：政治讓專業失焦！被迫離開司獄委員會

2019-07-09 11:25

吳蕚洋要組「白色聯盟」拚立委 柯文哲：不清楚、沒意見

2019-07-09 11:03

鍾小平組柯文哲後援會 國民黨：最重開除黨籍

2019-07-09 10:56

影／鍾小平開第一槍 宣布退出國民黨替柯文哲輔選

2019-07-09 10:56

中共代理人法複製動員戡亂時期法律?費鴻泰：不覺諷刺嗎

2019-07-09 09:48

柯Ｐ白色力量挺郭台銘？藍營議員：帶風向要讓藍軍分裂

2019-07-07 13:05

郭守正跟著父親郭台銘南征北討 低調監控全場

2019-07-06 23:19

郭台銘主張6歲以下兒童國家養 郝龍斌：極划算的政策

2019-07-04 11:46
看更多

熱門文章

鍾小平嗆脫黨支持柯文哲 吳敦義：叫老闆就可當立委？

2019-07-09 16:25

立委辦投票「贊不贊成郭台銘在專機漆上國旗？」9成網友一面倒

2019-07-09 14:26

楊秋興：我不是黑韓或韓黑 句句實言、正氣凜然

2019-07-10 08:02

【即時短評】蔡英文訪美出口轉內銷 只剩外行人看熱鬧

2019-07-09 12:12

韓國瑜、李佳芬農地違建曝光才拆 Sway批：跟陳水扁、蘇嘉全有何兩樣？

2019-07-09 12:58

太平島開發石油天馬行空？ 韓國瑜：罵的人都不提2前提

2019-07-09 20:53

曾馨瑩首度上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

2019-07-09 11:49

郭、韓夫人比一比 她寫「公文」給他批 她「意外」嫁瘋子

2019-07-10 08:00

2500億元F-16V美方遲未宣布 國軍憂屆時受大選影響

2019-07-09 22:37

鍾小平嗆脫黨支持柯文哲 藍營青年部主任：慢走不送

2019-07-09 21:02

專家：重戰車非廢物 買M1A2最大意義是「軟因素」

2019-07-09 16:42

打臉質疑者 蔡英文首度開箱倫敦政經學院畢業證書

2019-07-10 09:41

蔡英文自稱台灣總統 藍營要求她退出中華民國總統選舉

2019-07-09 12:01

採購M1A2戰車 我將引進120公釐砲彈生產能量

2019-07-09 19:33

戰車來了…F16-V卡關 恐拖過我大選後？

2019-07-10 00:06

影╱綠營灌票韓國瑜？ 郭台銘指出綠營的三殺策略

2019-07-09 17:06

陸軍追重戰車近廿年 採購M1A2是士氣考量

2019-07-09 15:26

影／鍾小平棄藍投白挺柯 柯文哲：這動作太大了！

2019-07-09 14:00

朱立倫訪彰化被問拔樁？ 他爆是她欠韓國瑜最大人情

2019-07-09 18:05

陸要求美撤銷對台軍售 美：依法協助台維持自衛能力

2019-07-10 03:56

總統級假消息「柯P真心話」？ 柯文哲：不是我說的

2019-07-10 07:57

選舉沒讓韓冰幫忙 韓國瑜：黑韓變產業鏈不希望她受傷

2019-07-09 20:34

親民黨想讓柯披橘袍？柯文哲：不要逼我想我不想想的東西

2019-07-10 09:27

美宣布售我剌針飛彈 陸軍總計將採購1300枚

2019-07-09 15:37

林濁水：韓國瑜吃定韓粉無知本質 招搖撞騙有效

2019-07-10 08:10

影／為何退黨挺柯文哲？鍾小平：柯參選可以打敗蔡英文

2019-07-09 13:26

鍾小平要挺柯文哲選總統 蔡壁如對柯人氣有自信

2019-07-09 21:43

陳其邁批韓國瑜消費受難家屬 孫大千：暖男形象落漆

2019-07-10 08:09

M1A2戰車指管系統 專家：中科院「迅合專案」研製中

2019-07-09 18:35

美售台108輛M1A2戰車、250枚刺針飛彈

2019-07-09 23:42

影／郭董來了！ 參拜都城隍廟提「肅清吏治」當首要法案

2019-07-09 19:25

美對台M1A2軍售案 國軍躋身地表最強戰車行列

2019-07-09 13:38

蔡英文台灣總統簽名祝賀 許智傑：國民黨別雞蛋挑骨頭

2019-07-09 12:32

鍾小平脫離國民黨並倒戈支持 柯文哲：加油再加油

2019-07-09 17:55

影／自稱曾投民進黨遭譏 韓國瑜更正：是黨外時期

2019-07-09 14:03

高涌誠強調：彈劾檢察官 絕非為替段宜康翻案

2019-07-09 22:57

柯文哲指鍾小平脫黨相挺「動作太大」

2019-07-10 00:28

國軍重戰車到手 國防部：用實力捍衛民主和平

2019-07-09 12:56

專家看M1A2「受限海島 火力不會投射對岸」

2019-07-09 23:57

被質疑票投民進黨方素敏 韓國瑜：那是黨外時期

2019-07-09 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top