【重磅快評】讓中華民國消失 算不算危害國安？

2019-07-10 11:23 聯合報 主筆室



民進黨近來諸多立法、修法，都打著「國家安全」的理由。外界一再提出質疑，認為國家安全的定義實在太過抽象，但民進黨充耳不聞，還是執意操作，甚至不惜違背民主、法治和人權的原則。所謂的國家安全有多空泛，舉幾個例子就一目了然。

所謂「國家安全」的「國家」，依據憲法，指的當然是中華民國。換句話說，危及中華民國的存在，當然就危及國家安全。第一個例子，是近來宜蘭市和美國洛克維爾市締結為姊妹市。但總統府給的賀函，蔡英文總統的中文署名直接以「台灣總統」落款，「中華民國」被消失了。

蔡英文是國家元首，此舉當然有重大政治意義，可是總統府輕描淡寫，一面說不是正式公文，另一方面說這「並不為過」，要外界不要政治化。但一個國家元首，連自己的國名都搞不清楚，還有什麼更嚴重的？總統帶頭讓國家消失，這不是國安問題，什麼又是國安問題？

另一個例子，是不少獨派人士長期主張更改國號，「去中華民國」，很顯然，這也是一種「消滅中華民國」的主張，請問，這是否也危害國安？更進一步看，中共把台獨當成武力犯台的理由之一，台灣獨立如果異味兩岸開戰，那這樣的主張，豈非更危害國家安全？民進黨要不要禁止？

1995年李登輝以總統身分訪美，並在康乃爾大學發表了「民之所欲，常在我心」的演說，隨即遭致對岸強烈反應，台海因此戰雲密布，戰爭一觸即發，前線官兵終日提心吊膽，曾經經歷過的人，應該都還記憶猶新。如果「國家安全」是藉口，那李登輝是不是該被入罪？

當然，這些例子，並不意味蔡英文絕對不能自稱「台灣總統」，更不意味應該禁絕台獨主張，或說總統不應該走出去。但是一旦上綱到「國家安全」層次，反而變得處處有問題，處處都可治罪了。這是民進黨想要的結果嗎？

退一萬步言，即便民進黨真的信守承諾，不會把相關修法當成「文字獄」，但這些法案通過，勢必都會給未來的執政者對付言論不同於己者的武器：可以拿來對付統派，當然也可拿來對付獨派。民進黨為了一時的政治利益，做出這些修法，無論如何，都應該受到譴責。