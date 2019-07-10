橘白合作拚2020總統大選？親民黨：目前並未討論

2019-07-10 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



隨國民總統初選結果下周揭曉，親民黨近日再傳與台北市長柯文哲可能共推明年正副總統參選人。但柯與親民黨上午均否認雙方已就明年總統大選合作進行討論，親民黨組織部主任張碩文表示，相關主張黨內目前也沒有定論。

張碩文指出，柯文哲與宋楚於是多年的好朋友，黨內當然有很多人希望明年總統選舉能夠宋柯合作，他也知道「柯宋」（指可頌）很好吃，但不知道是不是會柯宋配；自然發生是最好的，重點是兩個人的理想是不是都可以一致，為守護台灣自由民主努力，

張碩文表示，柯文哲與宋楚瑜合作「有機會是有機會」，一加一大於二，但誰是一、誰是二就大家看，柯與宋到目前為止也沒有談到合作的事，親民黨目前也沒有拜會柯尋求合作規劃。

張碩文說，衝刺2020立委選舉是親民黨既定方向，但總統人選部分目前為止黨內仍沒有定論，國民黨也還沒初選結束，未來的路很廣；柯文哲目前看起來是很好的母雞人選，相信很多台灣的年輕人、中生代、包括中南部這些長輩都蠻認同柯文哲施政。

至於宋楚瑜是否可能自批戰袍第四度參選總統，張碩文表示，宋目前沒有積極動念，親民黨也在觀察，目前檯面上可能的總統參選人參選若只是為了政黨利益，而不是以台灣人民的福祉、維護台灣的自由民主優先，「我們當然就有動力」。

但知情人士分析，親民黨雖有推薦明年總統大選參選人入場卷，但橘白是否合作，關鍵仍取決在柯文哲的態度；特別是宋楚瑜四月間一國兩制爭議後元氣大傷，柯若要繼續以中間路線選總統，與親民黨合作並不是好的選項。

該知情人士說，目前要獨立參選總統只需27萬4577人連署推薦，以柯文哲目前的人氣，應該不是問題，連署過程也可以順便操兵，要不要親民黨門票不是這麼關鍵。

親民黨內人士則說，親民黨現在的重點在於明年要能取得約近百萬票政黨票，維持立法院黨團運作，明年選戰仍需要一隻母雞，這也是黨內希望能與柯文哲合作的主因，但若柯宋合不成，宋楚瑜是否再老帥親征，還是派出合宜代理人，都是考慮選項。