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蔡英文明出訪友邦 親藍學者：為2020選舉

2019-07-10 11:08聯合報 記者林麗玉╱即時報導

台灣競爭力論壇學會理事長龐建國(右)今天批評，蔡英文藉出訪友邦，重點在「過境美國...
台灣競爭力論壇學會理事長龐建國(右)今天批評，蔡英文藉出訪友邦，重點在「過境美國」，蔡的「過境外交牌」，又將向美繳交高額軍購保護費。記者／林麗玉攝影
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蔡英文總統明天將啟程展開「自由民主永續之旅」。台灣競爭力論壇學會理事長龐建國批評，蔡藉著出訪友邦，重點還是在「過境美國」，尤其蔡打「過境外交牌」，又將向美繳交高額軍購保護費。政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成也認為，蔡總統這次過境美國的做法，是走過去1995年李登輝的模式，仿效1995年李登輝訪美導致飛彈危機，對台灣內部選舉相當有幫助，藉過境「外銷轉內銷」，重點是為2020選舉

台灣競爭力論壇學會今天舉行記者會，政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成表示，蔡這次過境美國的做法，是要仿效1995年李登輝訪美導致飛彈危機，就是要藉過境「外銷轉內銷」。湯也分析，台灣2020選舉已成「決戰境外」，外力介入痕跡越來越明顯。若從旁觀察美方角色，湯認為，美中的對峙，美國必須保障「台灣牌」的效果，而美國要打的「台灣牌」當然是蔡英文，蔡是美國2020最佳人選。

湯也提到，這次蔡訪問的友邦都是美國後院，若這些友邦與台斷交，美方會不會也要事先準備？美方當然不願意自己的後院被大陸滲透，台灣友邦只是表面，背後是有美國在支撐。

執行長謝明輝也幫蔡算出歷次出訪花費及成效，謝提到，這次蔡打「過境外交牌」，又將向美繳交超過150億美金(逾4500億台幣)保護費，包括購買108輛M1A2艾布蘭主戰坦克、250枚肩射刺針防空飛彈，以及傳言中的66架F-16V戰機等武器軍備。

謝說，這次是蔡上任後第七次出訪，2017首次出訪南太友邦，光專機費用就花5千多萬，比馬英九2010到訪高出一倍，被戲稱為千金大小姐奢華旅行團。今年初訪南太友邦，又送出總價1800萬元台幣大禮。

至於2016蔡上任以來外交成績，謝提到，台灣面臨雪崩式「斷交潮」，包括2016年底，西非聖多美普林西比和我終止外交關係；隔年六月，巴拿馬斷交；去年五月多明尼加、布吉納法索、八月薩爾瓦多與我斷交。蔡拚出訪，台灣友邦卻從22個變成17個，可說「成績斐然」，無怪外交部被諷為「斷交部」。

斷交2020選舉李登輝蔡英文
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