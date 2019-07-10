打臉質疑者 蔡英文首度開箱倫敦政經學院畢業證書

2019-07-10 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



日前民進黨總統初選時，有名嘴質疑蔡英文總統的倫敦政經學院（LSE）的博士論文造假；蔡英文今天在臉書發布一段參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard）的影片，首度「開箱」LSE畢業證書，蔡英文還在文末幽默表示，「是有鋼印的」。

蔡英文日前參訪Dcard，她表示，為了申請 Dcard帳號，「這次我把倫敦政經學院的畢業證書給帶來了！」

蔡英文說，前陣子，她去了台灣新創公司Whoscall，昨天她又去參觀員工平均年齡只有27歲的Dcard，聽聽台灣年輕人創業的故事，也了解台灣新創、本土社群網站的產業狀況。

她說，Dcard的共同創辦人兼執行長，27歲的林裕欽Kytu告訴她，他們的理念是要「讓每個人找到共鳴」，用獨創的「抽卡」系統，吸引年輕人加入互動，留在Dcard的論壇上討論。

蔡英文表示，他們還跟她分享，創業初期，20個人擠在一間小公寓，苦惱鑰匙不夠，卻發展出輸入關鍵字「芝麻開門」，結合app就能遠端開啟大門的小故事。