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自稱「台灣總統」 費鴻泰：蔡英文不要選中華民國總統

2019-07-10 09:19聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨立委費鴻泰。本報系資料照片
國民黨立委費鴻泰。本報系資料照片
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宜蘭市與美國洛克維爾市簽約締結姐妹市，蔡英文以「台灣總統」之名簽名祝賀文件，國民黨立委費鴻泰今在臉書表示，蔡英文要跟支持者自嗨，他們沒有意見，但請不承認中華民國的蔡英文，明年不要再競選中華民國總統。

費鴻泰說，民進黨人士上自總統、下至支持者，總愛蒙著眼睛把自己當作世界的中心，無視於國際情勢，才會導致盟國連連斷交。

再者，又愛在一些文字運用上搞小花招，好像別人沒發現，自以爲蒙混過關就是重大突破。例如，從在護照貼上台灣國，到宜蘭市與美國洛克維爾市簽約締結姐妹市的賀詞落款上印「台灣總統」President of Taiwan（R.O.C.）。民進黨人士卻說：「希望國民黨別雞蛋裡挑骨頭，外國人看文件上面兩次標明R.O.C，就是表明中華民國。」他無法接受民進黨的這種說法，竟然如此顛倒黑白？

費鴻泰說，蔡英文既然是中華民國總統，為何要把自己國家的國號用「註明」的方式標記？顯然就是想偷吃步。民進黨修憲做不到、制憲做不到，獨立更是萬萬辦不到，就用這種方式來自我安慰一番，有意義？蔡英文要跟支持者自嗨，他們沒有意見；但是，請不承認中華民國的蔡英文女士，明年就不要再競選中華民國總統。

蔡英文2020選舉費鴻泰
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