楊秋興：我不是黑韓或韓黑 句句實言、正氣凜然

2019-07-10 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前高雄縣長楊秋興今天清晨在臉書po文，他從來就沒有黑韓、更不是韓黑，他所說的「句句實言，正氣凜然」。本報系資料照片 分享 facebook

去年選舉力挺高雄市長韓國瑜的前高雄縣長楊秋興，在今年國民黨總統初選中表態支持鴻海集團前董事長郭台銘，並在接媒體採訪時說如果他挺韓選總統，豈不成了詐騙集團共犯，被許多韓國瑜支持者抨擊。

楊秋興今天清晨在臉書po文表示，他從來就沒有黑韓、更不是韓黑，他所說的「句句實言，正氣凜然。」

以下是楊秋興臉書全文：