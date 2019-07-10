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楊秋興：我不是黑韓或韓黑 句句實言、正氣凜然

2019-07-10 08:02聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前高雄縣長楊秋興今天清晨在臉書po文，他從來就沒有黑韓、更不是韓黑，他所說的「句...
前高雄縣長楊秋興今天清晨在臉書po文，他從來就沒有黑韓、更不是韓黑，他所說的「句句實言，正氣凜然」。本報系資料照片
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去年選舉力挺高雄市長韓國瑜的前高雄縣長楊秋興，在今年國民黨總統初選中表態支持鴻海集團前董事長郭台銘，並在接媒體採訪時說如果他挺韓選總統，豈不成了詐騙集團共犯，被許多韓國瑜支持者抨擊。

楊秋興今天清晨在臉書po文表示，他從來就沒有黑韓、更不是韓黑，他所說的「句句實言，正氣凜然。」

以下是楊秋興臉書全文：

韓粉、韓天媒體説我 是韓黑，我從來就沒有黑韓更不是韓黑，我所說的句句實言，正氣凜然。

媒體詢問（陷阱？）説為什麼倒戈不支持韓？我答「我是支持韓選市長，我怎麼也沒想到韓剛當選就要選總統，當初如果知道韓選上市長馬上要參選總統我就不會支持他，如果我再支持韓選總統，那我豈不成為詐騙集團共犯。」我只是說出實話、說出大多高雄人的心聲啊！由近日來反對韓參選的民調及罷免韓行動可見一斑。

「恩將仇報」説，我亦是在黃光芹爆料後媒體採訪被動説出被外界誤解我求官說，説出我委屈隱忍了半年內心話卻也句句實話，由韓不敢直接面對媒體提問而顧左右而言他 「我和楊秋興都是好朋友，這兩天我會約他見個面」敷衍言詞可以證明。

Yes I Do！惡心說，這句話是男女朋友結婚時在教堂答詢，多麼神聖與浪漫的一句話啊！怎麼會被韓應用在參選總統議題上呢？我也只是說出我心中的感受，韓應該欣然接受批評吧！

以上句句實話何來黑韓呢？我也不會無聊到去扮演韓黑的角色，我實際參與政治距今41年，工程師的個性讓我講真話，我是獨立的政治個體，更不會受仼何人指使，我才德不足以當政治家但也看不起醜陋的政客，午夜夢迴提筆寫出心中的一點感受。

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