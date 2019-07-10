總統級假消息「柯P真心話」？柯：不是我說的

2019-07-10 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天一早透過LINE群組通知，身為假新聞的頭號受害者，他要澄清一下，最近在LINE 流傳「柯P終於講了一次像人話的真心話」、「#這個總統」的長篇訊息，「並不是我說的」，而是一位媒體人的專欄文章，大家不要被謠言誤解了，打擊假新聞，人人有責。

柯文哲並附上文章內容，註記「不是我說的」、「假消息，請勿外傳」。由於柯文哲要選總統的消息愈來愈多，網路最近瘋傳這篇文章，格外啟人疑竇。文章內容夾敘夾議，讓外界誤以為是柯文哲對蔡英文評論，讓柯文哲一早緊急滅火。