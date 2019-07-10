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總統級假消息「柯P真心話」？柯：不是我說的

2019-07-10 07:57聯合報 記者林政忠╱即時報導

北市柯文哲今天一早透過LINE群組通知，身為假新聞的頭號受害者，他要澄清一下，最近在LINE 流傳「柯P終於講了一次像人話的真心話」、「#這個總統」的長篇訊息，「並不是我說的」，而是一位媒體人的專欄文章，大家不要被謠言誤解了，打擊假新聞，人人有責。

柯文哲並附上文章內容，註記「不是我說的」、「假消息，請勿外傳」。由於柯文哲要選總統的消息愈來愈多，網路最近瘋傳這篇文章，格外啟人疑竇。文章內容夾敘夾議，讓外界誤以為是柯文哲對蔡英文評論，讓柯文哲一早緊急滅火。

這篇文章是一位資深媒體人去年專欄文章「這個總統所缺少的」，內容一開始提及，「台北市長柯文哲的形容頗為生動，他年初拜訪這個總統時，只見她抱著貓，靜靜聽他說了2個鐘頭，認真地想事情。這時我才突然意識到，這個出自富裕家庭、終身未婚的女總統，是一個人住在偌大的官邸，除了定期來打掃和煮飯的人之外，沒有先生或孩子，就她一個人還有她的貓，在空空蕩蕩的房子裡，到了夜裡是什麼感覺呢？儘管有人會聯想到驚悚片，不過單身不是罪過，但這個總統的決定影響到許多人的人生，如果她缺少基本的生命體驗，所做的決策會是怎樣呢？」

台北市長柯文哲今天一早透過LINE群組通知，這是一則假消息。圖/取自柯文哲LIN...
台北市長柯文哲今天一早透過LINE群組通知，這是一則假消息。圖/取自柯文哲LINE官網
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柯文哲假新聞北市
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