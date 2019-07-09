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高涌誠強調：彈劾檢察官 絕非為替段宜康翻案

2019-07-09 22:57聯合報 記者程嘉文╱即時報導

「曲棍球案」承辦檢察官陳隆翔被彈劾，引發「馬系」與「蔡系」監委的齟齬，至今餘波未平。監委王美玉昨天以發布新聞稿方式，公布6月12日在司法獄政委員會發言、宣布退出委員會的聲明全文，強調對委員會諸多政治性作為，自己無法為之背書。被點名的監委高涌誠則回應，陳隆翔彈劾會上的調查報告初稿，以及後來委員會通過的版本，的確有內容增加，但並不影響原先的意旨。高涌誠也強調，彈劾案純粹是針對檢方的辦案疏失，絕非要為民進黨立委段宜康翻案；檢方的集結反彈，反而才有政治目的。

高涌誠指出，對於同僚的意見都表示尊重，不過監察法規定，同一案件如發現新事證，應送懲戒機關併案辦理。監察院的運作本來就是在彈劾後才提出調查報告，本來內容就會比彈劾案文多，也會經過修正。以本案而言，雖然最後定稿的報告篇幅確有增加，但絕對沒有偏離原先的意旨。

他也強調，曲棍球協會一案的民事已經定讞，段宜康也已經依判決賠償，這次監察院的調查，絕非出於政治目的，也不可能為段宜康翻案。反而檢方就不斷串連抗議，才是有政治目的。另一位調查監委蔡崇義先前也透過媒體表示，以目前的氛圍可以預見，職務法庭法官面對來自檢方的強大壓力，最後裁決多半是「不付懲戒」。

對於常遭外界批評「政治辦案」，一位「蔡系」監委表示：目前監院兩批委員，在對一些議題的理念上，的確彼此落差很大。但不能據此代表說，新委員的動作與立場，就是政治掛帥，沒有自己的是非原則。例如像對前教育部長吳茂昆、前宜蘭代縣長陳金德的彈劾，雖然兩人都是蔡政府提名，但他們也是照樣投票支持。

至於彈劾管中閔案，負責調查的蔡崇義原本要請高涌誠代替自己，出席公懲會扮演「控方律師」角色，但被院長張博雅打了回票。這位監委也解釋，其實早在11名補選監委就職之前，監院內部就有討論過，是否應聘請律師出庭公懲會，因為監委與調查官都未必有法律攻防的實務經驗，但院方表示沒有相關經費。

監委高涌誠。記者程嘉文／攝影
監委高涌誠。記者程嘉文／攝影
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