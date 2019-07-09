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影／柯P台中龍井朝安宮開講 盼建立對的社會

2019-07-09 20:29聯合報 記者趙容萱╱即時報導

北市柯文哲今晚到台中市龍井區朝安宮開講，並且聽取地方心聲。柯文哲說，他沒想到這一場人山人海來這麼多人，秒變人形立牌合影。他認為，台灣過去20年，慢慢落後，主要原因還是內耗，很多人會問，擔任台北市長對政治有什麼看法？他認為，建立一個對的社會就行了，希望國家正常就行了。

柯文哲在今晚7點20分抵達台中市龍井朝安宮，受到數百民眾熱情力挺，現場大喊「總統好」，還有人大聲喊出「市長加油」、為他打氣。許多民眾拿起手機錄下柯文哲談話，表達支持。

柯文哲開頭說，心存善念，盡力而為，有人問他為何當了4年市長就能償還530億元市府債務，他也不知道為什麼，但追根究柢，還是三原則「對的事情做、不對的事情不要做，認真做」。

柯文哲指出，台灣人絕對沒有比新加坡人笨、也不懶惰，但過去20年來，台灣慢慢在落後，他覺得還是很多內耗，很多人會問，擔任台北市長對政治有什麼看法？他認為，建立一個對的社會就行了，希望國家正常就行了，政府講話是可以相信的，「現在政府講話我都不信了，你們怎麼相信？」

柯文哲認為，正常的國家是政府講話要可信、公務員是服務人民，不是修理人民的，法律是給人民遵守，不是參考用的，他去年初把立法院外的帳棚全拆，誠實面對問題，司法要公平，不能讓政治工具，警察是抓壞人，監獄是關有罪的人。

台北市長柯文哲（右二）今晚到台中市龍井區朝安宮開講，秒變人形立牌合照。記者趙容萱...
台北市長柯文哲（右二）今晚到台中市龍井區朝安宮開講，秒變人形立牌合照。記者趙容萱／攝影
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台北市長柯文哲（右二）今晚到台中市龍井區朝安宮開講，秒變人形立牌合照。記者趙容萱...
台北市長柯文哲（右二）今晚到台中市龍井區朝安宮開講，秒變人形立牌合照。記者趙容萱／攝影
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柯文哲北市台中市
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