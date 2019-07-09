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蔡英文教英文也來「開山里」哏 提醒國人維持周遭整潔

2019-07-09 19:10聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統臉書的「跟英文一起學英文」系列，又開課了。今天中午不少民眾手機可能都有收到一封內容寫著開山里有本土登革熱疫情的「警訊通知」，讓台南市開山里一夕爆紅。蔡英文稍早透過臉書，以英文教學方式提醒國人注意周遭環境，一起清除積水，維持整潔，一同防治登革熱。

蔡英文說，今天疾管署不小心把發給台南市開山里的登革熱防疫訊息，擴大發送到全國，讓我們都短暫成為開山里的一份子。除了請同仁檢討更正外，藉著這個機會，她來教大家幾句英文：

蔡英文先教大家登革熱的英文怎麼說，接著在例句中說，「I’m not a resident of Kaishan Village, but as dengue fever has been reported there, I’d like to remind everyone to take note of your surroundings, get rid of standing water, and keep your living environment clean.」

蔡英文的例句，翻譯成中文就是：「雖然我不住在開山里，不過現在開山里出現登革熱疫情，我要提醒大家主動注意周遭環境，一起清除積水，維持整潔。」

蔡英文最後也補充開山里的英文，她說，開山里的英文是「Kaishan Village」喔，大家有記起來了嗎？

一個錯誤，讓開山里爆紅。蔡總統稍早透過臉書，利用「開山里」梗，提醒國人注意周遭環...
一個錯誤，讓開山里爆紅。蔡總統稍早透過臉書，利用「開山里」梗，提醒國人注意周遭環境，一起清除積水，維持整潔，一同防治登革熱。照片翻攝自總統臉書。
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蔡英文登革熱疫情
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