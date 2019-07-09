朱立倫訪彰化被問拔樁？ 他爆是她欠韓國瑜最大人情

2019-07-09 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



國民黨總統初選候選人朱立倫今天訪彰化，下午拜會彰化縣議會議長謝典林，因謝先前公開力挺高雄市長韓國瑜，朱被問今天是否來拔樁？他回應與謝「是老朋友了」。謝典林也指出，去年選舉找韓國瑜站台主要是拉抬縣長選情，欠韓國瑜較大人情的應該是縣長王惠美。

朱立倫今天拜訪謝典林先開放媒體採訪，之後閉門座談，有10多名國民黨籍議員作陪，謝典霖準備了彰化肉圓、爌肉飯等小吃讓朱品嘗，身為中華民國籃協理事長，謝典林也向朱推銷現正舉行的「瓊斯杯」，還送了2張門票給朱立倫，歡迎他到彰化來看球。

朱立倫指出，自己與謝家有3代交情，也常與謝典林一起看球賽。謝典林指出，母親選立委時，朱立倫、吳敦義、王金平等人都會來幫忙輔選，去年剛好韓國瑜人氣最旺，為拉抬縣長選情找他站台，但以自己選議員來說不需要那麼大場面，主要是以拉抬縣長選情為主，所以欠韓國瑜較大人情的應該是縣長王惠美。

謝典林也說，總統初選競爭激烈，各候選人表述自己的政見和理想，難免會互相有攻堅，都屬小插曲並不嚴重，不管初選結果怎樣最後都會團結在一起，讓國民黨重新執政，將失去的政權拿回來。