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蔡總統後天出訪 首度在美國與國內媒體茶敘

2019-07-09 16:41聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統將在本周四展開「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦。 記者鄭超文／攝...
蔡英文總統將在本周四展開「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦。 記者鄭超文／攝影
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蔡英文總統即將在周四展開「自由民主永續之旅」出訪加勒比海友邦，除了訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞外，蔡總統去程過境美國紐約，回程過境美國丹佛。蔡總統出訪行程結束前都會與媒體茶敘，以往都是在友邦國進行，此次將在丹佛舉行。

總統府今天公布包括海地、聖克斯多福、聖文森、聖露西亞的出訪行程，唯過境美國的行程，仍未公開。

蔡總統在海地將會晤海地總統摩伊士，並進行雙邊會談，會談結束後還出席摩伊士晚宴。

在聖克里斯多福及尼維斯部分，蔡總統抵達後，將出席尼維斯島行政首長布蘭特利午宴，另外也將會晤總理哈里斯。蔡總統此次也將與聖克里斯多福及尼維斯簽署技職教育暨職業訓練合作協定，並出席總統哈里斯的晚宴。此外，蔡總統將接受總督席頓的贈勳及國宴

蔡總統在訪問聖文森及聖露西亞期間，都會赴該國國會進行演說，在聖文森除會晤總理龔薩福，也將簽署財政合作協定及打擊跨國犯罪協定。蔡總統也將與聖文森的台灣獎學金受獎生會面，還將參觀台聖合作計畫及警備用車移交等。

至於在聖露西亞，蔡總統將會晤總督史納克及總理查士納，並出席查士納的午宴、史納克的國宴及參眾議長的午宴。另外，蔡總統停留期間，還將視察香蕉出口集貨中心作業，並出席醫院整件計劃工作動工典禮、聖露西亞政府廣域網路計畫第二期啟動典禮等。

西亞海地國宴
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