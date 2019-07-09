鍾小平嗆脫黨支持柯文哲 吳敦義：叫老闆就可當立委？

2019-07-09 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨台北市議員鍾小平今表示，國民黨內鬥嚴重、領導無方，不管誰出來選總統都不過總統蔡英文，他將脫黨支持無黨籍台北市長柯文哲選總統。國民黨主席吳敦義下午受訪反諷，所以他要選立委，我們就提名他選立委，這樣就領導有方？

對於鍾小平斷言國民黨總統大選必輸蔡英文總統，吳敦義也回應，現在還早吧，國民黨5位總統初選人，至少有2位以上能打敗蔡，鍾小平判斷並不符合現在的狀況。

吳敦義表示，鍾小平對黨的批評，是沒有得到提名（指中正萬華區立委初選）意氣用事的話，跟他很熟，還熟了很多年；鍾有活力，但是也因為很有活力，所以企圖心一定也比較旺盛，這是很自然的事情。

吳敦義也透露，鍾對台北市黨部主委黃呂錦茹相當不滿，還寫了一個條子給吳，說很感謝老闆娘（指吳敦義妻子蔡令怡），鍾過去也都叫他老闆、老闆、老闆，但鍾以為叫他老闆就可以當立法委員嗎？不可能的事情嘛，這一定是要公正的。

吳敦義說，國民黨有提名鍾小平選台北市議員，已經是蠻好的情況；如果鍾要選立委，在那個選區有還有市議員郭昭巖與前立委林郁方，最後也是經過公平、公正、公開的初選機制，不可能說提1個人，通過3個人。

對於鍾小平批評黨領導無方，吳敦義笑著反問，那除非是鍾要選立委，國民黨就提名鍾選立委；鍾想要做什麼，國民黨就做什麼，這樣就領導有方了嗎？對於鍾批平有點遺憾，「但看他文字沒有寫這麼兇啊」。

除鍾小平外，外傳立委王金平也有意脫黨參選總統。吳敦義說，他沒有特別意見，尊重每個政治人物。