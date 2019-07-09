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【即時短評】蔡英文訪美出口轉內銷 只剩外行人看熱鬧

2019-07-09 12:12聯合報 記者程平╱即時報導

蔡英文總統將於11日出訪加勒比海四個友邦國家，展開「自由民主永續之旅」。 本報資...
蔡英文總統將於11日出訪加勒比海四個友邦國家，展開「自由民主永續之旅」。 本報資料照
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蔡英文總統將於11日訪問加勒比海友邦國家，不過前後12天的行程，來回共四晚在美國停留，創下歷任中華民國總統之最。在選舉年創下這個新紀錄，蔡總統當然是想強調她與美國川普政權的友好，只不過當川普都已經在第一階段的美中貿易戰豎起白旗，說明國際社會的實力原則，蔡英文繼續搞出口轉內銷，恐怕只剩外行人看熱鬧。

對美國來說，美國利益絕對大於任何事，包括出賣盟友。近來台灣大肆宣揚的台灣關係法40周年，外交部還製作微電影宣傳台美恆久的夥伴情誼。但40年前會訂定台灣關係法，其實是因為美國在1979年背棄中華民國，轉而承認中華人民共和國政府，再藉由台灣關係法為國會授權美國政府繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係。重點在「背棄」二字。

現今，川普發動美中貿易戰，想讓全世界知道誰才是老大哥，結果貿易戰並沒有讓「美國再次偉大」，反而造成美國本身的經濟問題，讓川普在G20的川習會後，主動喊停關稅戰，甚至表態願意鬆綁華為禁令，最後川普靠著跨越北緯38度線牽起金正恩的手，快速轉移新聞焦點，可見得在川普心中，只有美國利益，只有選舉考量。

因此，川普政府在選舉年大舉啟動對台軍售，某種程度也是一石二鳥之計。一方面用軍售繼續維持美國在台海間的影響力，二方面也可靠大筆軍武訂單，彌補挺川普農業洲在貿易戰中的損失。那個懷俄明州長高登口中「非常渴望來」的台灣總統蔡英文，還要靠著當美國棋子來唬弄台灣人?

美國眼中理所當然只有美國利益，因此沒有所謂的押寶民進黨，支持蔡英文，美國甚至不樂見台灣在美中台三角關係中主導發言，只把台灣當成隨時為保帥而放棄的卒子。因此，蔡英文多留美國幾天，試圖用見了誰展現外交成果，還不如請美國幫助我們重返世界衛生大會來的實際；辣台妹檢到槍，除了台灣人看了喊爽，然後呢?

川普蔡英文台灣關係法軍售G20民進黨2020選舉外交部
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