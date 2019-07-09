蔡英文出訪友邦 台灣黑熊、獼猴、水牛成贈禮元素

2019-07-09 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統周四出訪加勒比海四個友邦，總統府公共事務室主任張文蘭今介紹將致贈給友邦元首與官員的八項贈禮，包括台灣黑熊、台灣獼猴、台灣水牛等，都成為贈禮作品的創作元素。

蔡總統將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞。出訪主軸為「自由民主永續之旅」，贈禮以永續發展與台灣原創特色進行選擇。府方將致贈海地總統摩依士由伊誕‧巴瓦瓦隆創作的「紋砌刻畫-綻放」，這項作品透過植物葉脈及圓形的紋絡傳遞人與大自然的連結。

府方將致贈聖克里斯多福及尼維斯總督席頓「描金彩繪水滴瓶- 台灣黑熊」，此作品由安達窯創作。致贈給聖國總理哈里斯、外交部長布蘭特利則分別是漆藝作品「菩提心」以及由尼誕‧達給伐歷的「排灣族-盾牌勇士」鋼雕創作。

「菩提心」作者盧關中說，漆器做工繁複費時，大概花了三個半月製作，大紅顏色象徵台灣人民的熱情與良善的心，菩提心名稱原本帶有宗教含意，菩提葉則有台灣番薯島的意象。

蔡總統出訪第三站是聖文森，府方將致贈聖文森總督柏朗泰爵士由安達窯創作的「描金彩繪水滴瓶-台灣獼猴」，致贈聖文森總理龔薩福由伊誕‧巴瓦瓦隆創作的「紋砌刻畫-大地」。