重批曲棍球案彈劾 王美玉：政治讓專業失焦！被迫離開司獄委員會

2019-07-09 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



監委王美玉。本報資料照片 分享 facebook 曲棍球彈劾案引發監察院內鬨，監委王美玉不滿彈劾，日前宣布退出司獄委員會，她今更公布當日的反彈全文，表明自己是被迫離開司獄委員會，「因為我沒辦法為每一個案件背書」。

監委高涌誠、蔡崇義日前提案彈劾曲棍球案檢察官陳隆翔，後續更公布調查報告，指證11項缺失，要求法務部廉政署、彰化地檢署、台灣高等檢察署台中檢察分署等檢討改進，還自爆本來要糾正這三單位，但5月遭委員會攔下，才會只彈劾陳隆翔。

但彈劾陳隆翔除了引發檢方反彈，監委仉貴美等人也發出不同意見聲明，甚至王美玉直接宣布退出司獄委員會。

王美玉發布新聞稿指出，今年6月12日她在司獄委員會有關「曲棍球案」引發社會爭議的發言，連日來因他人轉述，媒體多有報導，惟因轉述與報導內容均有落差，因此公布全文。

王美玉說，去年勇敢的加入司獄委員會，但因為一年來司獄委員會爭議的政治案件多到不符合比例原則，讓她這個非法律人被迫離開司獄委員會，「因為我沒辦法為每一個案件背書。」她更質疑高涌誠、蔡崇義對於陳隆翔案的調查報告一改再改，是很嚴重的程序問題，就像寫上來的答案第一次寫蘋果，第2次寫香蕉，要怎麼論斷？

王美玉還說，高涌誠、蔡崇義指出，陳隆翔案是因為要求彰檢自律未果才彈劾，但沒有提出調查報告如何要求檢討改進與自律？對於王美玉的聲明，高涌誠、蔡崇義截稿前尚未接通電話，未有正式回應。

【王美玉反彈全文】