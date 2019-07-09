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重批曲棍球案彈劾 王美玉：政治讓專業失焦！被迫離開司獄委員會

2019-07-09 11:25聯合報 記者賴于榛╱即時報導

監委王美玉。本報資料照片
監委王美玉。本報資料照片
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曲棍球彈劾案引發監察院內鬨，監委王美玉不滿彈劾，日前宣布退出司獄委員會，她今更公布當日的反彈全文，表明自己是被迫離開司獄委員會，「因為我沒辦法為每一個案件背書」。

監委高涌誠、蔡崇義日前提案彈劾曲棍球案檢察官陳隆翔，後續更公布調查報告，指證11項缺失，要求法務部廉政署、彰化地檢署、台灣高等檢察署台中檢察分署等檢討改進，還自爆本來要糾正這三單位，但5月遭委員會攔下，才會只彈劾陳隆翔。

但彈劾陳隆翔除了引發檢方反彈，監委仉貴美等人也發出不同意見聲明，甚至王美玉直接宣布退出司獄委員會。

王美玉發布新聞稿指出，今年6月12日她在司獄委員會有關「曲棍球案」引發社會爭議的發言，連日來因他人轉述，媒體多有報導，惟因轉述與報導內容均有落差，因此公布全文。

王美玉說，去年勇敢的加入司獄委員會，但因為一年來司獄委員會爭議的政治案件多到不符合比例原則，讓她這個非法律人被迫離開司獄委員會，「因為我沒辦法為每一個案件背書。」她更質疑高涌誠、蔡崇義對於陳隆翔案的調查報告一改再改，是很嚴重的程序問題，就像寫上來的答案第一次寫蘋果，第2次寫香蕉，要怎麼論斷？

王美玉還說，高涌誠、蔡崇義指出，陳隆翔案是因為要求彰檢自律未果才彈劾，但沒有提出調查報告如何要求檢討改進與自律？對於王美玉的聲明，高涌誠、蔡崇義截稿前尚未接通電話，未有正式回應。

【王美玉反彈全文】

監委王美玉針對曲棍球案引發的爭議，強調不要因為政治讓專業失焦了！

本人108年6月12日在司法及獄政委員會有關「曲棍球案」引發社會爭議的發言，連日來因他人轉述，媒體多有報導，惟因轉述與報導內容均有落差，本人公佈當天發言內容全文如下：

1. 權力濫用會到沒有節制的地步，這個案件凸顯了監察院面臨的危機，以及彈劾審查會委員的高風險責任，因為政治讓專業失焦了。

我個人5年來在司獄委員會學習很多。

(1)和仉桂美委員提出測謊調查報告，司法院已經修改刑事訴訟法，測謊不能成為審判中的證據。

(2)和林雅鋒委員提出少輔院要改制為矯正學校，即將成真。

(3)和林雅鋒委員提出防逃機制的建立，目前確實逐步落實中。

因此去年勇敢的加入司獄委員會，但因為我們一年來司獄委員會爭議的政治案件多到不符合比例原則，讓我這個非法律人被迫離開司獄委員會，因為我沒辦法為每一個案件背書。

兩位委員，高委員是人權律師，蔡委員是優秀法官，但是你們在本案的辦案方式是令人憂慮的。

為什麼呢？

我是參加第1次審查會，那次彈劾沒有通過，5月你們提出第2次審查會，彈劾才通過，但是看了今天的調查報告才發現，你們報告一改再改，已經不是當時我參加審查會時的那個彈劾版本。

請問犯罪事實改變要如何論罪？這對參加第1次審查會的委員十分不公平，也陷我們於不義，尤其立法院修改了監察法，以後彈劾一律記名投票，我在第1次審查會是投了不成立票，因為當時事實基礎所構成的彈劾案文完全不同，如果以今天的版本，可能影響我的心證。

這是很嚴重的程序問題，就像你寫上來的答案第1次寫蘋果，第2次寫香蕉，要怎麼論斷？

由本案可見，未來記名投票最大的風險在於調查委員提出的調查報告、彈劾案文如果不完備，致使彈劾案不成立，要如何善後？以及第1次、第2次事實基礎變動，彈劾的基礎當然不同，例如這次調查報告前言從大法官530釋憲寫到檢察官沒有調查金流，但是在我參加的那次彈劾會中都沒有這些論述，調查委員是因為社會反彈我們介入審判核心，才加入程序可能有違誤的行政責任，但這些都是我行使彈劾權之後才加入的，你們的辦案方式引起的風波誰來監督？

2. 如果如同今天的調查報告補充的這麼多，是檢察一體的考量，那麼請問為何沒有彈劾檢察長？

這個案件緩起訴是有經過職權上再議的，檢察長為何沒責任？本案檢察官被認為放水，同樣的，外界也可以質疑扁案換法官，調查委員以技術的時間拖延讓案子罹於時效不必彈劾，那麼又如何對外說明不是放水呢？

陳師孟委員在記者會中還說是因為陳水扁總統說不必彈劾，我們可以這樣嗎？

3. 調查委員說這個案子問彰化地檢署半年，要求他們自律，彰檢不處理只好彈劾，這豈是我們調查的程序？

調查報告還沒有提出來要求對方改進，就口頭先要求對方自律，這樣對嗎？正常程序是提出調查報告、糾正或檢討改進，不滿意再質問，再彈劾，調查委員卻說因為要求對方自律未果只好彈劾，請問沒有提出調查報告如何要求檢討改進與自律？

4. 社會對監察院的反彈可以從高鳳仙、高涌誠兩位委員提出的另一件彈劾案看出端倪，警察失職被懲戒，檢察官職務法庭卻判不付懲戒，檢察官是偵察主體卻不付懲戒？

這是社會反彈氛圍所致，監察院自己怎麼想呢？我覺得遺憾的是這樣的氛圍會讓很多亟待救援的案件，正義無法伸張。

檢察官彈劾案監察院
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