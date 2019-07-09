董念台：國民黨幫造勢 最大堂主韓國瑜卻等看幫出醜

2019-07-09 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨上周日在凱道舉行七七造勢，討債名人董念台今天在臉書表示，「國民黨幫」的七七造勢，非常的莫名奇妙。」除了訴求主題已嫌過遲，更是把國民黨可以顯威的機會也浪費掉了。

董分析國民黨五位初選參選人，指最大的「堂主」是韓國瑜，以為其韓家軍實力超越整個幫，就等著看「國民黨幫」出醜。新起的「堂主」郭台銘，對幫中文化還不了解，不敢展現其實力，也是替「國民黨幫」失分不少。

他說，「國民黨幫」在台北搞七七造勢，韓國瑜卻在其地盤顯威風，另一「民進黨幫」早已看出日後戰略，布下暗局慢慢收拾「黃昏黨」。

董念台臉書全文：

國民黨「幫」的七七造勢？算是非常的莫名奇妙。除了訴求主題已嫌過遲之外，更是把國民黨可以顯威的機會也浪費掉了！

先說其最大的「堂主」韓國瑜。以為其韓家軍實力超越整個幫，就以等著看國民黨「幫」出醜，而不趁機助黨壯勢，其居心甚是不智。若幫弱堂大？內行人也不會敬重這個幫會做出什麼來，自然堂再大，整個幫也不至於還能大到那裡！

新起的「堂主」郭台銘，對幫中文化還不了解，也不敢展現其實力，也是替國民黨幫失分不少。

從韓家軍分出來的「悍衛隊」隊長周錫瑋，更是丟臉極了，一副等著機會給郭「下叉子」，好讓大堂主韓國瑜早日做幫主！

另一老堂主朱立淪，眼看著幫主已無機會，就急著向未來的幫主表態，就一再向郭開幹，希望能做幫裡的第二把交椅。足見其已知大勢已去！

可憐的老幫主吳敦義，早已看出這個國民黨幫快要分裂了！遲早幫主大位要讓給他人，自己再怎麼努力，都將是難服各大堂主，只好略有私心的暗助未來的新幫主？

最讓吳敦義寒心的是，既然國民黨「幫」在台北搞七七造勢，最大的幫主韓國瑜，卻在其地盤耀武揚威的顯威風，分明是讓「幫」難看吧！