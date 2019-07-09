吳蕚洋要組「白色聯盟」拚立委 柯Ｐ：不清楚、沒意見

2019-07-09 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



因一首「愛江山更愛美人」爆紅的台北市長落選人吳蕚洋，如今被爆出有意籌組新政黨「白色聯盟」，力拚立委席次，還說上任後要推動的第一部法，就是「反落跑條款」，要防止像高雄市長韓國瑜這類首長帶職參選、欺騙選民。不過，政黨名稱叫做「白色聯盟」，也遭外界質疑是否和台北市長柯文哲有關係？

對此，吳蕚洋表示，有兩位社會賢達、地方人士、地方政府的官員首長聯絡，有意籌組政黨，但對方不是北市府的人，然後力拚議員、立委席次，不會參加首長選舉，也不是以取得政權為目的，這樣子才會客觀，《鏡週刊》寫得快了一點，大家只是先討論，還沒有確認，由於其他人不方便出面，所以才請自己代表發言。

吳蕚洋說，自己本來就想要組政黨，3年多前就有類似想法，但並不容易，都是法令問題。

至於是否會擔心柯文哲的「白色力量」混淆？吳蕚洋說，不會啦，我們不同屬性，也不以取得政權為目標，這是政黨的基本精神。

吳蕚洋表示，白色聯盟最主要的就是要有客觀的團體，立法院現在的立委都不夠專業，寫法條不用心，需要一個好的聯盟出來，取得一個平衡，這是組黨的最大目標。

吳蕚洋說，目前才剛要成立，才剛召開過大會，接下來還要送件，等程序完成才算正式成立。