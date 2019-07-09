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中共代理人法複製動員戡亂時期法律?費鴻泰：不覺諷刺嗎

2019-07-09 09:48聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨7月7日在凱道舉行反鳥籠公投抗議活動，國民黨立委費鴻泰在臉書說，民進黨修鳥籠公投、中共代理人條款，就是為了選舉；蔡英文總統還說嘴國民黨初選動員，如此說法能令人聽得下去嗎？

費鴻泰說，因為民進黨的不公義、走民主倒車的行為，國民黨才走上街頭。民進黨修改鳥籠公投，就是因為上次大選公投，全國大多數選民狠狠的搧了民進黨幾巴掌。所以民進黨為了選舉考量，最近才把公投跟大選分開來。國民黨的候選人自然要共襄盛舉，公投的問題是全民的問題，蔡英文就是眼中只有選舉，所以蔡政府只看得到國民黨初選，沒看到人民的訴求。

費鴻泰說，想請教蔡英文，中共代理人條款難道不是選舉操作嗎？中共代理人條款草案規定：主管機關有事實合理懷疑台灣地區人民、法人、團體或其他機構為代理人者，應通知本人或其負責人、代理人、受僱人或其他職員到場詢問；必要時，並得命其提出簿冊、文件及相關資料。若受詢問人未到場、無正當理由不為答覆、為虛偽陳述或拒絕提出簿冊、文件及相關資料者，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

費鴻泰表示，台灣地區人民、法人、團體或其他機構不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關、團體或其代理人，從事危害國家安全的政治宣傳，或接受其指示或委託而為之；也不得舉辦或在共同舉辦的會議中，發表危害國家安全決議、共同聲明或相應聲明。違者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

費鴻泰指出，首先，蔡政府提出草案中有「命其提出簿冊、文件及相關資料。」恐怕就違反了不自證己罪的刑事原則。再者，「發表危害國安之決議、共同聲明或相應聲明」更是直接複製了動員戡亂時期懲治叛亂條例的內容。蔡英文才出席促轉會舉行的「平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式」，不覺得很諷刺嗎？

國民黨立委費鴻泰。本報系資料照片
國民黨立委費鴻泰。本報系資料照片
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公投國民黨中共代理人民進黨費鴻泰蔡英文國安
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