「中共代理人」修法 綠委：台灣民意強烈要求

2019-07-09 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



綠委余宛如說，圍堵中共代理人是國際趨勢，這是基於國安考量。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨立法院黨團批評「中共代理人」修法是選舉操作與綠色恐怖。行政院發言人Kolas表示，思考立法是為保護台灣，而非傷害台灣，國民黨的批評顛倒是非，未分辨輕重緩急。

Kolas表示，中國政府提出統一進程、企圖併吞台灣已是人盡皆知，政府為保護台灣人民，要依照法令提出各項作法讓人民安心。

Kolas指出，思考立法是為保護台灣，而非傷害台灣。國民黨團的批評是顛倒是非。台灣有言論自由、民主、進步，而中國沒有，這就是台灣與中國最大的區別，政府保護國家與國民，絕不可能傷害人民言論自由。

民進黨立委余宛如指出，修法是要解決現行條文的不足，規範過去台灣政治人物赴對岸各自進行政治協商，發表共同聲明、相應聲明等。民進黨政府認為中共政權這樣畫分作法，是對台灣自由民主體制的嚴重侵蝕，有必要作出更嚴謹的規範。

至於修法會不會包含海峽論壇，甚至台商與對岸的各種交流，余宛如說不會，表示條文是規範「危害國家安全或是社會安定」的代理人，以及「危害國家安全之政治宣傳」相關行為，單純的市政、經濟交流不會受限。

她還說，民進黨對於境外勢力代理人和中國勢力滲透問題的立法，是來自台灣民意的強烈要求。圍堵中共代理人是國際趨勢，這是基於國安考量，不是意識形態。