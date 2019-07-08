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藍營批綠色恐怖 Kolas：對紅色滲透卻不聞不問

2019-07-08 22:46聯合報 記者陳熙文╱即時報導

國民黨立法院黨團今批評「中共代理人」修法是選舉操作與綠色恐怖。對此，行政院發言人Kolas晚間在臉書上質疑，為何國民黨團對內猛轟「綠色恐怖」，但對外卻對「紅色滲透」不聞不問？

蔡英文總統日前表示，國安五法完成後，立法院下會期會繼續努力完成「中共代理人」修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。國民黨團總召曾銘宗今批評，這是選舉操作。國民黨立委賴士葆更痛批是製造綠色恐怖。

Kolas今在臉書上表示，國民黨團拿國民黨政府在戒嚴時期通過的「刑法100條」和立法院提案的「兩岸人民關係條例」修正草案的代理人條款來做對比，用來批評並誇大成「綠色恐怖」，是不倫不類。

她指出，1934年10月31日制定的刑法100條是： 「『意圖』破壞國土、竊據國土、或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處『7年以上』有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」也就是說，只要主事者認為此人有「意圖」，甚至不用有具體行為，就可以直接抓起來至少關個7年起跳，是道地的抓「思想犯」，絕對侵害言論自由，乃是國民黨戒嚴時期的產物。

Kolas並解釋，到了2019年，當中國國家主席習近平已經毫不遮掩、大辣辣提出統一台灣的時間表，於是在立法院有民意代表因應局勢，提出修正「兩岸人民關係條例」，要求正在「為大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體或其派遣人之代理人」，必須向政府提交基本資料，該修正案打算賦予政府權利要求疑似代理人者清楚揭示其背景身分，讓資訊陽光化，讓台灣人民知道這些「代理人」真實的背景，一方面加強行政管理，二方面也讓人民有選擇的權利。

她說，草案也提到，只有當該團體/個人不願意接受政府詢問資本資料，且無正當理由刻意不通報、或造假資料，才「處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續罰」。或當不願意通報卻被查獲確實有為中國代理事實者，則「處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金」

Kolas認為兩法，不論是犯罪樣態、罰則輕重都不同，立法的情境大相逕庭，如果要把它拿來跟戒嚴時期通過的刑法100條相比，還說是綠色恐怖，令人啼笑皆非。

Kolas最後也說，她很好奇，為何國民黨團對內猛轟「綠色恐怖」，但對外卻對「紅色滲透」不聞不問?

圖／翻攝Kolas Yotaka臉書
圖／翻攝Kolas Yotaka臉書
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國民黨中共代理人Kolas
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