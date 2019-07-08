蔡英文「台灣總統」簽名祝賀姐妹市惹議 宜市：尊重對方

2019-07-08 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭市公所將與美國馬里蘭州洛克維爾市簽約締結姐妹市，但在準備要給對方的賀函中，總統蔡英文以「台灣總統」簽名祝賀，締盟單位也寫「台灣宜蘭市」，引起「矮化」疑慮。市長江聰淵表示，洛城給的邀請函以「台灣宜蘭市」稱呼，基於尊重，市公所製作賀函也沒更改名稱，對方很有誠意，不覺得被矮化。

市公所於上月12日接獲洛克維爾市政府邀請函，訂於本月17日與洛克維爾市簽約，締結姐妹市。江聰淵預計帶團於本月13日出發，飛往美國訪問9天，先從台灣飛抵紐約參訪後，轉往馬里蘭州洛克維爾市簽約，在洛克維爾市姐妹市的安排下，江聰淵也將拜會國會山莊，並進白宮會晤參議員與相闗官員，將是台灣地方政府首長進白宮的第一人。

據了解，在接獲邀請函後，江聰淵親自向總統蔡英文報告好消息，同時由市公所製作祝賀函，由總統親自在下方簽名，賀函寫的是「台灣總統」，上方締盟單位是「台灣宜蘭市」，而不是中華民國，引起議論。

江聰淵今天引用世界日報報導說，洛克維爾市議會上月三日聽取洛城姐妹市委員會主席的報告，及多名支持「洛城-宜蘭」姐妹市的台美人士發言，最終以全票通過洛城與「台灣宜蘭市」締結為姐妹市，台美二地眾人努力兩年多的目標終於達成。

兩年多前，由宜蘭出身的華僑李寬仁發想，結合熱心支持宜蘭市與洛城締盟的僑胞組成委員會積極推動，直到最近歷經洛城姐妹市委員會與市議會表決通過，才促成此事。