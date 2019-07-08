攤商怨台北市漲租 向王金平高喊「總統凍蒜」

2019-07-08 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



國民黨今天展開總統初選民調，日前宣布不參與初選、但會參選到底的前立法院長王金平，今晚赴台北市萬華區，跟台北、新北、桃園的傳統市場及夜市攤商餐敘，現場頻頻高喊「王總統，凍蒜」氣氛熱烈，並成立後援會，攤商也當面表達，經濟不景氣、生意又不好，台北市近年卻調漲租金，希望王金平當選總統後，替大家主持公道。

王金平結束餐敘行程後，前往鄰近夜市掃街，被問外界解讀踩台北市長柯文哲地盤，王表示，地盤是共有的，沒有踩誰的場，支持柯市長的是一半，還有另一半不是他的，並感謝攤商熱情支持；至於黨內民調初選開跑，王則說，人人有機會各個沒把握，但相信無論是誰出線，都對藍營整合有幫助。

王金平今晚出席「王院長與傳統市場幹部有約」晚宴，席開超過50桌，王還沒抵達會場之前，各傳統市場代表更排排站等候，做足氣勢，直到王金平進場逐一握手，現場更高呼「總統好」、「王總統，凍蒜」。

此外，台北市長柯文哲任內積極推動的市場改建案，包括東門市場、南門市場、成功市場等，該市場自治會代表也到現場共襄盛舉；而改建一直卡關的東門市場自治會長潘愛玉致詞提到，當今獨裁政府，對大家視而不見，老百姓才過這麼痛苦，就像東門市場，百餘年市場今天還是鐵皮屋，攤商每天過炎熱氣候，結果當今政府視而不見，高喊把王金平送進總統府。

攤商也表達，台北市長柯文哲調漲傳統市場租金，五年漲近20%，大家經濟不景氣，傳統市場生意不好，還在漲租金，生意越來越難做，以怨聲載道，反觀桃園租金調降，希望王金平當選總統，讓租金全國一制。