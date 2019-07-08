蔡英文為2020出擊 與議員茶敘稻米收購價支票先開

2019-07-08 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午在官邸與前彰化縣長魏明谷、民進黨彰化縣黨部主委邱建富、十多位彰化縣議員、前縣議員、彰化市長林世賢等人茶敘，聽取地方意見，也當場承諾對於最近彰化在來米大跌，農委會將補足收購價格至每百台斤八百元。

蔡英文此次大動作與地方議員茶敘，除了聽取地方意見，也為二０二０總統連任之路凝聚地方向心力，並聽取選戰策略。

邱建富表示，茶敘座談內容還談及彰化市鐵路高架化、產業發展、農地工廠合法化、殺警案如何提升警察執勤等問題，總統也指示國發會和行政院應加速鐵路高架化期程。

由於最近彰化軟秈（在來米）爆跌到每百台斤七百元，比去年同期大跌二百元，議員們也直接跟總統反映，蔡英文立即請農委會主委陳吉仲前來了解，經過討論後做出決議，將由農委會補足收購價格每百台斤八百元，也建議農政單位未來應建立源頭管理、避免農產品搶種機制。

邱建富說，蔡英文總統也聽取地方建議，二０二０總統大選與立委成立聯合競選總部，並以縣議員為選戰尖兵，才能深入基層，提升戰鬥力。

由於彰化是六都以外的百萬大縣，以往大多是贏了彰化就贏了全國，深具指標性，邱建富說，所以總統率先聽取彰化在地意見，未來更將由自來水公司董事長、前彰化縣長魏明谷與他分別負責南北彰化的選戰，並即時反映地方意見讓中央能更貼近地方。