國民黨初選可能作弊嗎？黃暐瀚整理4點得出這個結論

2019-07-08 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



名嘴黃暐瀚。本報資料照片 分享 facebook 國民黨初選民調今晚展開，為期一星期，名嘴黃暐瀚說 ，這段時間很多網友來信詢問「會不會這樣？」、「會不會那樣？」、「有沒有可能作弊？會不會被做掉？」，他整理出四點說明，安心接電話，好好說選擇就對了，不用想那麼多！

黃暐瀚整理四點如下：

1、可不可以講「非誰不投」？「唯一支持」？

可以。這份問券，一共有九題（問卷上其實還有第十題，是註記性別，由調查員自己填寫）除了1、8、9三題是問「戶籍、年紀、學歷等基本資料」之外，另外六題，都是問「互比、對比」支持誰？

這幾題，調查員是按著問卷問的，所以只要確認選擇對象，就能得分。（比如說：請問蔡英文、柯文哲、韓國瑜您支持誰？你如果回答「非韓不投」或「唯一支持韓國瑜」，調查員會跟您確認「所以是支持韓國瑜嗎」？只要確認，就算圈選，不會有不講全名，就變無效的問題）

當然，按照問卷所問，講全名一定是更保險，但不會因為說出某句話，就變成無效問卷，重點是要跟調查員，確認您的意見。

2、如果是問「郭蔡柯，您支持誰」，卻回答「支持韓國瑜」，會不會造成問卷失效？

不會。在五題「對比詢問」中（朱張周郭韓 vs. 柯蔡），如果全部回答「唯一支持韓國瑜」，會怎麼樣？不會怎樣，只會讓這五題，分別出現（朱柯蔡都不得分、韓也沒得分）、（張柯蔡都不得分、韓也沒得分）、（周柯蔡都不得分、韓也沒得分）、（郭柯蔡都不得分、韓也沒得分），然後最後一題（韓得分、柯蔡不得分）的狀況，不會讓問卷失效。

3、聽說大概星期五就會有結果了？

不會。這次的民調，找了五家民調公司，從六百多萬的母體資料中，各抽「八萬筆」給五家民調機構，然後分別取樣三千份，共一萬五千份。民調公司被要求，前六天只做450份，最後一天（週日）做三百，加起來剛好三千份。所以，就算採樣進度順利，也不會一天就做到一千份，兩千份，然後三天就做完。

4、到底是做到21:30？還是22:00？

一開始文傳會的懶人包，寫的是18:30到21:30，為什麼現在常常出現22:00的版本？理由很簡單，因爲這次國民黨要求調查員，必須有6個月以上經驗，而這類的訪員基本上是「上班族」，要等下班後才能上線，所以國民黨要求他們18:30開始，至少問到21:30，不要超過22:00（以免夜深擾民）。

也就是說，21:30之後，還是有機會接到電話的，端看當天的取樣，已經達到450份了沒有？

黃暐瀚表示，不管大家心目中支持的是誰？「選你所愛、愛你所選」，依他所看，這次國民黨的民調相當嚴謹，而且計分設計，對人氣高者，相對有利，安心接電話，好好說選擇就對了，不用想那麼多！