修理中共代理人 蔡正元：中共若有樣學樣看誰神氣

2019-07-08 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨政策會前執行長蔡正元稍早在臉書上「國家安全的貿易戰」為題發文說，自從美國玩起胡亂定義的國家安全貿易戰，每個國家都舉白旗投降，除了中國大陸之外，也沒有人敢反制美國。

他表示，現在日本也玩起同樣手法，以國家安全為由，限制科技材料輸出南韓，日本目前算是威脅而已，如果玩真的，南韓經濟會大地震。但他指出，同樣的狀況，日本也可能如此對付台灣。

還有，蔡正元表示，蔡英文很神氣地要修理「中共代理人」，中國大陸若也有樣學樣，對台灣祭出同樣作法，看台灣還有多少人神氣地起來。