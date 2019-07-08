要5參選人一起簽公約 葉元之爆郭台銘目的

2019-07-08 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



國民黨總統初選民調今天正式展開，國民黨總統初選參選人郭台銘日前要求「5個參選人應同時簽公約」。朱立倫子弟兵、新北市議員葉元之表示，公約的效力不會因為是否大家一起簽、或各自簽，而有所不同，「郭董這樣講的目的，是知道其他4人不會配合他作秀，他才有不簽公約理由。」

葉元之表示，簽署公約是義務，不是郭台銘的施捨，之前不管要參加哪種層級的初選，擬參選人都是簽一堆表格，當然也包括公約，才算登記完成，取得候選人資格，這次國民黨讓參選人繳500萬元即登記完成，「沒想到郭董拿方便當隨便，甚至拿翹。」

葉元之說，郭董要求5人共同簽署公約，也是莫名其妙，公約的效力不會因為是否大家一起簽或各自簽，而有所不同，郭董這樣講的目的，是知道其他4人不會配合他作秀，才有不簽公約的理由。

至於郭台銘說朱立倫是代簽，葉元之表示，朱立倫絕對是自己親簽公約，委託前政務委員高思博送交黨中央，這完全符合程序，就像其他層級的初選，也是可以委託別人領表登記，但所有文件都參選人本人簽署。