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2次轉型正義去除民進黨不當做法 朱立倫：回歸台灣自由

2019-07-08 16:27聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

朱立倫表示，二次轉型正義就是把民進黨這段時間不當做法去除掉。記者張曼蘋／攝影
朱立倫表示，二次轉型正義就是把民進黨這段時間不當做法去除掉。記者張曼蘋／攝影
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國民黨總統選舉提名初選參選人朱立倫在臉書發文表示，若當選總統將啟動二次轉型正義，引發討論。朱立倫今天表示，不該假轉型正義之名，來對付或修理政敵，民進黨很多做法真是不可思議，包括以中共代言人或抹紅方式修理對方，甚至連購買農產品還要分顏色，「二次轉型正義，就是把民進黨這段時間不當做法去除掉。」

朱立倫今天下午參訪光點創意樂高機器人創客中心，受訪被問到二次轉型正義，他說，蔡政府打著轉型正義的名義，傷害台灣民眾的權益，因此希望可以把它改回來，還給大家一個公平正義，將民進黨這陣子的綠色恐怖消滅掉，回歸台灣的自由。

朱立倫強調這與清算民進黨無關，他說，這就是把過去清算在野黨的做法全部去除掉，這樣台灣民主才可以走上正軌，台灣不該因為政黨輪替，而去對付政敵，「我們真正做法是希望把違反民主的做法通通去除，讓台灣走向真正的民主。」

朱立倫說，民進黨最近又想要用國家安全為理由，針對某些特定人士，以中共代言人或抹紅方式來修理對方，甚至連購買農產品還要分顏色，這些做法都不該存在，希望透過二次轉型正義，將這些年民進黨影響台灣民主、人權的部分，一定要把它修正回來。

朱立倫今天下午參訪光點創意樂高機器人創客中心。
朱立倫今天下午參訪光點創意樂高機器人創客中心。
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民進黨轉型正義朱立倫2020選舉
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