2次轉型正義去除民進黨不當做法 朱立倫：回歸台灣自由

2019-07-08 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



朱立倫表示，二次轉型正義就是把民進黨這段時間不當做法去除掉。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 國民黨總統選舉提名初選參選人朱立倫在臉書發文表示，若當選總統將啟動二次轉型正義，引發討論。朱立倫今天表示，不該假轉型正義之名，來對付或修理政敵，民進黨很多做法真是不可思議，包括以中共代言人或抹紅方式修理對方，甚至連購買農產品還要分顏色，「二次轉型正義，就是把民進黨這段時間不當做法去除掉。」

朱立倫今天下午參訪光點創意樂高機器人創客中心，受訪被問到二次轉型正義，他說，蔡政府打著轉型正義的名義，傷害台灣民眾的權益，因此希望可以把它改回來，還給大家一個公平正義，將民進黨這陣子的綠色恐怖消滅掉，回歸台灣的自由。

朱立倫強調這與清算民進黨無關，他說，這就是把過去清算在野黨的做法全部去除掉，這樣台灣民主才可以走上正軌，台灣不該因為政黨輪替，而去對付政敵，「我們真正做法是希望把違反民主的做法通通去除，讓台灣走向真正的民主。」