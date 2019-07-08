冷眼集／假國安之名羅織罪名 蔡製造恐懼

蔡英文拚總統大選，老調重彈，打統獨牌，轉移政府施政人民無感焦點，頻頻以國家安全的大帽子進行政治操作，實為箝制言論與思想自由。立法院完成國安五法修法後，蔡英文又宣示，立法院下會期繼續努力，完成中共代理人修法。

民進黨主張的國家戰略思維最後支撐點，這個模糊籠統的名詞到底是說些什麼，恐怕沒有一位民進黨政治人物能夠說得清楚。蔡英文使用的「中共代理人」，何謂代理人？這又是指涉什麼？標準為何？誰來定義？

民進黨立法院黨團使用的說法是，嚴格規範人民、法人、團體或機構，為中共進行危害國安的政治宣傳，發表聲明，參加中共所舉辦的會議。危害國安的政治宣傳與聲明，這到底是什麼？這種創造名詞以羅織罪名的政治操作，顯示民進黨正在販賣恐懼，重新營造白色恐怖的環境。

立法院修法，不管是延長管制，加重刑責，都涉及無明確定義的涉密，政治活動又是什麼？何謂為敵發展組織？民進黨批評退將出席慶典場合，播放義勇軍進行曲時，他們起立是有損國家尊嚴，但這首歌曾是中國抗日戰爭時的抗日歌曲，即便是成了北京的國歌，因為這個起立，就要剝奪退休人員的退休俸，這個比例原則在哪裡？

如果按照民進黨的邏輯，保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁，當年訪問大陸時，還在擔任立委時，站在中共的戰車前留影，這種行為就是允許的嗎？

中共代理人是什麼？危害國家尊嚴又是什麼？國家安全利益指涉哪些範圍，都是民進黨說了算，沒有一個具體的定義，難怪有學者評論，國安五法等同國安無法。民進黨政府為了選舉，已是無法無天的可怕。

不過是二三十年前的事情，當年廢除刑法一百條，倡議政治言論思想自由的民進黨，今非昔比，為了政治動員，不惜動輒扣人為中共宣傳危害國安的大帽子，藉以區分你我，非我族類，就不許你有思想言論自由，民進黨每逢選舉就搞恐中牌，一個建立在恐懼的政治制度，能稱為民主進步，這也是台灣奇蹟之一了。