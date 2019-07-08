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【即時短評】民進黨國安五加一 每逢選舉必打恐中牌

2019-07-08 12:35聯合報 記者林麗玉╱即時報導

蔡英文總統。 聯合報系資料照
蔡英文總統。 聯合報系資料照
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蔡英文拚2020大選，打統獨牌轉移施政人民無感焦點，自習五點撿到槍，這一年食髓知味，頻頻假「國家安全」之名，行政治操作、箝制政治言論自由之實。立法院完成國安五法修法後，蔡英文更搶先宣示，立法院下會期繼續努力，完成「中共代理人」修法。

先不探究國安五法，為何是民進黨所言「國家戰略思維最後支撐點」？蔡宣示的「中共代理人」修法，何謂代理人？標準為何？誰來定義？光看目前民進黨團所提版本，「嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。」

這不禁令人聯想，當年參與「廢除刑法一百條」內亂罪運動、倡議政治言論自由的民進黨，怎今非昔比？是否只要有人民或團體為中共辯護，就是為匪宣傳，危害國安？尤其當蔡總統被問何謂「國家疑慮」答不出所以然時，這個抽象的「危害國安」，不正切中民進黨，每逢選舉大打的恐中牌。

蔡英文的選舉操作手法如出一轍，上會期及臨時會通過的國安五法，《刑法》將中港澳、境外敵對勢力納外患罪；《國家機密保護法》涉密退離職人員出境管制延長至6年，涉密最重判15年；《兩岸人民關係條例》簽署政治協議需國會雙審議及公投、並終身管制少將以上退將，不得參與對岸政治性活動，最重剝奪終身俸；《國安法》更提高為敵發展組織罪，淪共諜剝奪月退俸。

不管是延長管制、加重刑責，都涉及無明確定義何謂涉密？何為政治活動？何為為敵發展組織，若只是退將出席對岸所舉辦慶典活動，因避免失禮在唱對岸義勇軍進行曲時起立，就被視為損國家尊嚴、妨害國家利益，是否有違比例原則？總之，國安五法，甚至未來的中共代理人，有沒有危害國家尊嚴？國家安全利益？都是民進黨說了算，難怪有學者評論，國安五法等同國安「無」法。

國安法中共代理人民進黨
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