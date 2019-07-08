中共代理人修法 民進黨：不可能文字獄箝制言論自由

蔡總統宣示立院下會期完成《中共代理人》修法，遭國民黨團批評，民進黨是「獨裁進步黨」，未來將是綠色恐佈的戒嚴時期。民進黨立委趙天麟提到，民進黨絕對不可能行文字獄，余宛如也提到，代理人修法是事前預防、示警，單純的市政、經濟交流不會受到限制。府院則表示，《中共代理人》修法是為保護台灣，而非傷害台灣，請國民黨不用把法案做政治化的炒作，有其國家安全的必要性。

民進黨立委余宛如表示，國民黨團強調蔡政府已完成國安五法修法，國家安全網已很緊密，再修《兩岸關係人民條例⟫規範中共代理人多此一舉、選舉炒作。她認為，國安五法偏向事後補救，代理人修法則是事前預防、示警，兩者補強的國安是不同思維。條文是規範「危害國家安全」或「社會安定」的代理人，及「危害國家安全之政治宣傳」，單純的市政交流、經濟交流不會受到限制。

趙天麟也提到，民進黨團或蔡總統所提修法，絕不可能是開文字獄，基本上，民進黨支持兩岸交流，但現在將門關起的是中共當局，並不是民進黨。這次提案修法，是在於被中共黨政軍實質指派、委任的這一塊，應該修法規範。

總統府發言人丁允恭表示，民主陣營中許多國家都有相關的立法，尤其台灣還在第一線面對直接的中國威脅，請國民黨不用把這個法案做政治化的炒作，中共代理人的修法實在有國家安全上的必要性。

行政院發言人Kolas Yotaka則表示，中國政府提出統一進程、企圖併吞台灣已人盡皆知，政府為保護台灣人民，要依照法令提出各項作法讓人民安心。所以思考立法的可能，是為保護台灣，而非傷害台灣。國民黨立院黨團的批評是顛倒是非，無法分辨輕重緩急。台灣有言論自由、民主、進步而中國沒有，就是台灣與中國最大的區別，政府保護國家與國民，絕不可能傷害人民言論自由。