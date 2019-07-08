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影／華語班結業式 外交官及眷屬大秀中文實力！

2019-07-08 12:22聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部為了讓各國駐台外交人員和眷屬能更融入台灣，每年開設駐台官員及眷屬華語班，學員們包括駐台大使、大使夫人，還有武官和女兒成為同班同學一起上課，6月底時最新一期結業，學員唱國語歌、用中文介紹自己的家鄉，有學員分享上課心得時說，華語班內容實用，對他們在台灣點菜、血拼都有幫助。

外交部外交及國際事務學院辦理「駐台官員暨眷屬華語班」，6月底時第24期結業，外交學院表示，24期在今年5月6日至6月20日舉辦，共有74名駐台使節員眷參加，開設了9個班級，其中給大使或代表及配偶參加的「館長班」有3班，「官員及眷屬班」有6班，依照學員的中文程度分級，每周上兩次課，一次課兩小時。

在結業式上，各國駐台人員透過表演大秀自己的中文，聖露西亞駐台大使勞倫特（Edwin Laurent）和吉里巴斯大使藍黛西（Tessie Eria Lambourne）唱了「祝福」，義大利駐台代表紀大為（Davide Giglio）也和同學一起高唱「月亮代表我的心」，全場氣氛「嗨」到最高點。海地大使庫珀（Rachel Coupaud）說她比參加碩士論文口試時還要緊張，聖克里斯多福大使哈菁絲（Jasmine E. Huggins）不但用中文介紹自己的國家，還當場提供克國的蘭姆酒讓大家品嘗。

韓國副代表夫人姜貞任用流利中文介紹台灣和韓國夜市的差別，她說台灣的夜市是她和小孩的最愛，小孩喜歡雞排，她愛鹽酥雞，韓國的夜市雖然有世界各國的美食，但是只有周末才開，不像台灣天天都有，其中士林夜市更是外國遊客的最愛。

土耳其代表巴沐恩（Murat Baklaci）說，他和太太一起參加華語班，兩人一共上了三期，未來還要繼續參加華語班，因為學中文能幫助他們更融入台灣的生活，而現在學到的都是很基本的用語，他希望還能學更多，他說對他來說，書寫是中文最難的部分，相較之下，口說沒有那麼難。

外交部次長徐斯儉參加第24期「駐台官員暨眷屬華語班」。圖／外交部提供
外交部次長徐斯儉參加第24期「駐台官員暨眷屬華語班」。圖／外交部提供
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外交部次長徐斯儉（左）頒發結訓證書給聖露西亞駐台大使勞倫特（Edwin Laur...
外交部次長徐斯儉（左）頒發結訓證書給聖露西亞駐台大使勞倫特（Edwin Laurent）。圖／外交部提供
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多國駐台大使、代表表演歌曲。記者徐偉真／攝影
多國駐台大使、代表表演歌曲。記者徐偉真／攝影
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外交部次長徐斯儉（左）頒發結訓證書給義大利駐台代表紀大為（Davide Gigl...
外交部次長徐斯儉（左）頒發結訓證書給義大利駐台代表紀大為（Davide Giglio）。圖／外交部提供
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