中共代理人修法 國民黨團批《刑法》第100條復辟

2019-07-08 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立院國民黨團總召曾銘宗批評，「中共代理人」修法是為2020大選操作，綠色恐怖的變本加厲。賴士葆也批評，民進黨才剛完成國安五法修法，現在又加中共代理人，是要讓民進黨當年力推廢除的《刑法》第100條復辟。記者林麗玉／攝影 分享 facebook 蔡英文總統宣示立院下會期完成「中共代理人」修法。立院國民黨團總召曾銘宗批評，蔡提「中共代理人」修法是為2020大選操作，等同是綠色恐怖的變本加厲。賴士葆也批評，民進黨已道道地地成為「獨裁進步黨」，才剛完成國安五法，現在又加中共代理人修法，就是要讓民進黨當年力推廢除的《刑法》第100條復辟。

賴士葆批評，過去戒嚴時期，民進黨在野力推廢除《刑法》第100條、《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》，不過現在卻一步一步要恢復，讓台灣上空變成動員戡亂時期時代。他也提到，依照目前民進黨提案版本，令人質疑中共代理人什麼是代理人？未來國共論壇、海峽論壇可不可以去？這不就是「麥卡錫主義」的重現？已經違憲、違反言論自由。民進黨執政後，國安就是戒嚴的借屍還魂，要讓國安法成為箝制國民黨的利器。

曾也批評，中共代理人修法後，將可能構陷台商入罪，未來若完成修法，將衍生重大爭議，破壞基本人權，諸多媒體及廣大台商隨時有違法之虞，在民進黨執政下將成為綠色恐佈的戒嚴時期，呼籲全民利用選票唾棄民進黨，下架民進黨!

林為洲則表示，台灣有政治信仰的自由，民進黨修法只是為了選舉，只是要讓蔡英文撿到槍再撿一次。許毓仁批評，蔡英文拚經濟零分，拚政治一百分，呼籲蔡總統應該節制，不要讓權力無限擴充，這樣的綠色麥卡錫復辟，只會傷害台灣民主。許也問蔡政府，出席雙城論壇的柯文哲，是不是中共代理人？蔡英文施政無方，卻狂打兩岸恐中牌，非常不應該。