中共代理人修法 林明溱：不必要的法令別亂訂一大堆

2019-07-08 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



明年總統大選逼近，調查局上周啟動選舉查察，首度把「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安蒐報重點；近期總統蔡英文又宣告，立法院下個會期要完成「中共代理人」修法，南投縣長林明溱今再批，「不必要的法令不要亂訂一大堆」。

林明溱說，蔡政府面對大陸，已經有點矯枉過正，只要稍微碰觸到就非常戒懼，所以除要查陸企採購，還要針對「中共代理人」修法，這對地方行政機關和農會都造成很大困擾，搞得眾人很擔心，就怕做個生意就被扣上「代理人」的大帽子。

尤其，南投縣農業大縣，農產品中又以茶葉為銷陸大宗，是對岸最愛喝的茶，像今年5月就銷了5000公斤茶葉過去，像這樣因明年選舉列入查賄重點，對南投縣，甚至台灣農業都造成很大影響，誰還敢去大陸推廣行銷農產品。

而查察「境外資金介入選舉」將「陸企採購農產品」列為境外資金，林說，「根本是為韓國瑜市長及藍營縣市長量身訂製的法令」，真的是非常不妥。

林明溱除呼籲中央，這樣一搞，地方銷陸貿易「縮手縮腳」，對台灣農業傷害是非常大的，政府在這方面不要考慮那麼多，讓農民有錢賺，讓經濟復甦，讓人民過快樂日子，「不必要的法令不要亂訂一大堆」，讓大家心裡都非常害怕。

林說，相信每個政府都是愛老百姓的，不適合的法令訂太多會讓人產生恐懼感，民進黨政府想修訂「中共代理人」要再三思，把農民都得罪了，對你們也沒什麼好處。