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修法禁「中共代理人」 法界納悶：定義不明確

2019-07-08 11:51聯合報 記者王宏舜╱即時報導

立法院民進黨團提出「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」，明定禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中國大陸黨政軍機關、相關團體或其派遣人之代理人，危害國家安全或社會安定，意在防堵對岸滲透我民主，但法界人士看法不一，認為「對象」與「行為」定義不清，修法應謹慎，避免出現「思想犯」。

律師林育杉認為，修法目的和論據是為國家安全和國家利益，但對一般社會大眾來說，對何謂國家安全或利益，屬不確定的法律概念，太過抽象模糊，若具體修法內容不夠明確，可能動則得咎，誤觸法網。林指出，司法院大法官解釋已多次闡釋，法律規定不明確（違反明確性原則）有違法治國原則而宣告違憲，言論自由為基本人權，限制會受到大法官最高密度的嚴格審查，有學者質疑修法恐有違憲之虞，可能非無的放矢。

許多法律人一看到條文出現「代理人」字眼，直接聯想的都是「訴訟代理人」，仔細看條文才發現不是這麼狹義。一名檢察官表示，現實世界的確有很多來自境外的假訊息，透過網路散布，效力無遠弗屆，目的可能是要詆毀我國元首、政治要員，達到台灣內部對立、民心分裂，的確有注意必要，不過草案的定義不夠清楚，太空泛。

這名檢察官認為，法律應有明確性，像是條文中的「中國大陸黨政軍機關」、「相關團體」、「派遣人」定義模糊，應該有子法界定；另外，「危害國家或社會安定」也過於抽象。

有法官也直言「社會安定」太籠統，不如說是「社會秩序」還比較具體，若本草案是要規範「為陸亂台」，那犯此法的人就必須有「行動」，否則容易出現思想犯。

總統蔡英文。資料照片。記者王敏旭／攝影
總統蔡英文。資料照片。記者王敏旭／攝影
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