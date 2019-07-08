傷不了也質疑不了 民進黨最怕的對手就是他

2019-07-08 12:25 聯合線上 文／羅楚東



國民黨總統參選人朱立倫表示，自己就是民進黨最怕的對手，因為他有三項優勢是民進黨質疑不了，也有三項特點是民進黨傷害不了。

朱立倫騎國旗電動車，2020衝衝衝。 圖／朱立倫辦公室 提供 分享 facebook

首先，民進黨無法質疑朱立倫的「經驗」、「政績」與「操守」。在經驗方面，即使是IQ 157的台北市長柯文哲也承認自己第一年市長是在「亂當」，而政治素人「新手上路」的學費，卻是人民在承擔。朱立倫有二十年的從政經驗，是擔任總統的即戰力，上任的第一天就可以做事；他在桃園縣長任內，創稅收全國第一，施政滿意度前三名；新北市長任內，儘管三環三線是總統蔡英文曾說的「吃不起的大牛排」，但現在除了行政院核定中的民生汐止線，都已經實現，政績深受肯定；操守則是一切的基礎，朱立倫從政二十年，從來沒有操守上的疑慮。

朱立倫表示，他是民進黨2020最怕的對手。 圖／朱立倫辦公室 提供 分享 facebook

此外，民進黨選舉時最喜歡使用的「緋聞」、「抹紅」與「海外事業」等攻擊手段，每一項朱立倫都禁的起考驗。朱立倫很年輕就進入政壇，過去為了選舉，有人拍攝「非常光碟」抹黑他，最後都證明是子虛烏有，抹黑的人也被法院判刑定讞。朱立倫說，他從來沒有婚外情，過去沒有，未來也不會有。

至於民進黨最常用的招術就是「抹紅」，扣人「傾中賣台」的帽子，但朱立倫沒有這樣的問題。香港反送中發生時，他是黨內第一個站出來聲援香港民主，譴責大陸當局的參選人。朱立倫追求兩岸和平，但不會損害中華民國的獨立自主，他的政策都是為了台灣人的福祉，至於中國大陸高不高興，不在他的考量範圍。

朱立倫是最禁得起檢驗的國民黨候選人。 圖／朱立倫辦公室 提供 分享 facebook

朱立倫指出，大家要記得，國民黨初選選出的人，最後最後是要跟蔡英文拼的，擋不住、頂不住的話，國民黨就是再次敗北，讓蔡英文得逞而已。朱立倫在美國、大陸都沒有事業，更不會發生被質疑利益迴避的問題，有的人可能認為，總統在美國、大陸有龐大的事業，可以跟美國、大陸的領導人建立交情，但是交情的影響是互相的，到底是總統影響美國、大陸，還是被美國、大陸影響，這都會傷害行政團隊的信任度，尤其會變成民進黨追打的關鍵。只有朱立倫擋得了、頂得住。