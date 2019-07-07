促轉會撤銷2006人罪名 蔡英文：你們沒有犯罪

2019-07-07 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



總統蔡英文(右二)、總統府秘書長陳菊(右一)、行政院長蘇貞昌(左一二)與促轉會代主委楊翠(左一)，今天出席「第三、四波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」後，接受訪問，蔡英文總統致詞時向所有的受難者表示「你們沒有犯罪」。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

促轉會今天在台北喜來登飯店舉行「平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式」，這次總共有2006人罪名被撤銷。蔡英文總統致詞時向所有的受難者表示，「你們沒有犯罪，你們是勇敢的，我們要謝謝你們」。

蔡總統說，去年十月，同樣是在這個地方（喜來登），過去「警備總部軍法處」的現場，見證了促轉會第一次公告撤銷以前政府不正當的判決。在那個時候，她也向所有的前輩和家屬賠禮。那天她也向大家保證：「轉型正義雖然遲到，但是從現在開始，絕對不會缺席」。

蔡英文指出，從去年到現在，促轉會持續跟時間賽跑，陸續公布了第二波、第三波跟第四波撤銷有罪判決的名單。現在一共有5837位在威權統治時期曾經受到政治迫害的前輩，終於徹底擺脫了罪名和前科。這裡頭有二二八事件的受難者，有白色恐怖時期為了主張民主、或者是因為讀了幾本書，就被羅織罪名的受難者。另外，也有當時政府權力鬥爭下的犧牲者，像是孫立人將軍相關的案件，今天也有家屬在場。

蔡英文強調，不論案件當事人是本省籍、外省籍還是原住民，也不論當時他們在政治理念或政黨屬性有多少不同，凡是在威權統治時期，政府侵害人權錯誤的判決，都要徹底平反。這就是轉型正義要做的第一件事。

蔡英文也指出，轉型正義也必須盡可能還原歷史真相，把過去的檔案攤開在陽光之下，讓我們可以確認責任歸屬，真正記取教訓。日前「政治檔案條例」三讀通過，這部法律賦予政治檔案徵集、整理、開放、應用更明確的法源。對於社會各界關心的美麗島事件、陳文成命案等案件，被列為「永久機密」的檔案，她會依據「政治檔案條例」領導國安單位一一重新檢討機密等級，把該還原的真相盡可能來還原。

蔡英文表示，這次公告撤銷有罪判決的名單中，有非常多民主前輩。包括「自由中國」案的雷震、傅正，高雄的余登發老縣長，以及美麗島事件的所有當事人。是因為有這麼多生活在台灣的民主前輩，一代又一代，為了理想不斷奮鬥，於是台灣跟台灣人的命運被改變了，台灣終於成為今天民主的台灣。

蔡英文指出，殷海光先生在1960年代「自由中國」中曾有一句話：「自由、民主、人權保障的要求，不會永遠被霸占權力的少數人所阻止」，台灣的民主經驗證實了這一點。今年也是美麗島事件四十周年，藉此機會，她要好好向所有的民主前輩們說一聲謝謝，也感謝今天蔡寬裕先生、陳欽生前輩及歐陽慧剛先生能夠代表政治受難者在此現身說法，讓大家更深刻的體會受難者在這數十年中所經歷的痛苦。