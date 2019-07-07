親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
中共代理人修法
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

8日開始民調 孫大千臉書小編要韓粉不要答這3種答案

影／蘇貞昌在殉職勇警追思會簽名摔筆？ 警政署：造謠

促轉會撤銷2006人罪名 蔡英文：你們沒有犯罪

2019-07-07 22:12聯合報 記者丘采薇╱即時報導

總統蔡英文(右二)、總統府秘書長陳菊(右一)、行政院長蘇貞昌(左一二)與促轉會代...
總統蔡英文(右二)、總統府秘書長陳菊(右一)、行政院長蘇貞昌(左一二)與促轉會代主委楊翠(左一)，今天出席「第三、四波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」後，接受訪問，蔡英文總統致詞時向所有的受難者表示「你們沒有犯罪」。 記者黃義書／攝影
分享

促轉會今天在台北喜來登飯店舉行「平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式」，這次總共有2006人罪名被撤銷。蔡英文總統致詞時向所有的受難者表示，「你們沒有犯罪，你們是勇敢的，我們要謝謝你們」。

蔡總統說，去年十月，同樣是在這個地方（喜來登），過去「警備總部軍法處」的現場，見證了促轉會第一次公告撤銷以前政府不正當的判決。在那個時候，她也向所有的前輩和家屬賠禮。那天她也向大家保證：「轉型正義雖然遲到，但是從現在開始，絕對不會缺席」。

蔡英文指出，從去年到現在，促轉會持續跟時間賽跑，陸續公布了第二波、第三波跟第四波撤銷有罪判決的名單。現在一共有5837位在威權統治時期曾經受到政治迫害的前輩，終於徹底擺脫了罪名和前科。這裡頭有二二八事件的受難者，有白色恐怖時期為了主張民主、或者是因為讀了幾本書，就被羅織罪名的受難者。另外，也有當時政府權力鬥爭下的犧牲者，像是孫立人將軍相關的案件，今天也有家屬在場。

蔡英文強調，不論案件當事人是本省籍、外省籍還是原住民，也不論當時他們在政治理念或政黨屬性有多少不同，凡是在威權統治時期，政府侵害人權錯誤的判決，都要徹底平反。這就是轉型正義要做的第一件事。

蔡英文也指出，轉型正義也必須盡可能還原歷史真相，把過去的檔案攤開在陽光之下，讓我們可以確認責任歸屬，真正記取教訓。日前「政治檔案條例」三讀通過，這部法律賦予政治檔案徵集、整理、開放、應用更明確的法源。對於社會各界關心的美麗島事件、陳文成命案等案件，被列為「永久機密」的檔案，她會依據「政治檔案條例」領導國安單位一一重新檢討機密等級，把該還原的真相盡可能來還原。

蔡英文表示，這次公告撤銷有罪判決的名單中，有非常多民主前輩。包括「自由中國」案的雷震、傅正，高雄的余登發老縣長，以及美麗島事件的所有當事人。是因為有這麼多生活在台灣的民主前輩，一代又一代，為了理想不斷奮鬥，於是台灣跟台灣人的命運被改變了，台灣終於成為今天民主的台灣。

蔡英文指出，殷海光先生在1960年代「自由中國」中曾有一句話：「自由、民主、人權保障的要求，不會永遠被霸占權力的少數人所阻止」，台灣的民主經驗證實了這一點。今年也是美麗島事件四十周年，藉此機會，她要好好向所有的民主前輩們說一聲謝謝，也感謝今天蔡寬裕先生、陳欽生前輩及歐陽慧剛先生能夠代表政治受難者在此現身說法，讓大家更深刻的體會受難者在這數十年中所經歷的痛苦。

蔡英文受難者促轉會
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

國民黨內小強哪裡不服氣？ 蔡正元：被押時妙天比黨高層關心我

2019-07-07 21:53

撤銷2006人罪名 促轉會提轉型正義

2019-07-07 20:42

促轉會平反台獨烈士 林濁水：舉舊政權旗平反像話嗎？

2019-07-07 19:16

影／出訪留美安撫台僑？陳菊：讓鄉親更了解改革的意義

2019-07-07 18:56

探視辜寬敏助整合？蔡英文：沒有談政治問題

2019-07-07 18:49

林陵三接中華顧問工程司董座 知情人士：酬庸濃厚

2019-07-07 18:32

蘇揆哽咽回憶美麗島大審 籲守護台灣民主自由

2019-07-07 17:32

忘不了陳菊那句話 蘇貞昌淚憶美麗島大審

2019-07-07 16:50

「龍團隊」添一人 林陵三接掌中華顧問工程司董事長

2019-07-07 16:34

時力參選高市鳳山立委 黃國昌：別讓藍綠立委過半

2019-07-07 13:36

柯Ｐ白色力量挺郭台銘？藍營議員：帶風向要讓藍軍分裂

2019-07-07 13:05

民進黨立委徵召區月底完成布局 10日首波提名

2019-07-07 11:56

陸企採購首列國安蒐查引反彈 黃偉哲：適時把關有必要

2019-07-07 11:48

蘇嘉全夫人傳將選立委？洪恆珠未否認 坦承蘇很為難

2019-07-07 10:26

民主跟經濟發展衝突嗎？ 蔡總統臉書這麼答

2019-07-06 23:22

郭守正跟著父親郭台銘南征北討 低調監控全場

2019-07-06 23:19

駁假新聞！連勝文：85大樓新業主是「被韓市長感動」

2019-07-06 22:41

國民黨團將就戰鬥位置 曾銘宗8月可望總召兼任書記長

2019-07-06 21:37

柯文哲明天到台南 大批柯粉將大陣仗伺候造勢

2019-07-06 18:35

影／蔡總統出席台語台開台 全程用台語致詞

2019-07-06 18:12

影／柯文哲排隊搭船渡高雄港 直呼40年沒到旗津

2019-07-06 17:16

郭台銘主張6歲以下兒童國家養 郝龍斌：極划算的政策

2019-07-04 11:46

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 17:01

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08

被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心

2019-07-02 09:00

為人父母的辛苦 正常人最懂

2019-07-04 00:00

解決年輕人問題 從這些事情開始

2019-07-04 00:00
看更多

熱門文章

柯文哲幕僚爆卦：韓國瑜初選將大勝 有很大機率當選總統

2019-07-07 12:07

蔡政府修法 孫大千：綠色權威時代來臨

2019-07-07 08:11

郭台銘否認操作棄保 稱理解朱立倫屈居第三名的焦急

2019-07-07 11:22

韓粉湧入高雄住房率近滿 韓國瑜又意外又感謝

2019-07-06 23:12

不是只酸韓國瑜 林濁水：蔡英文是政壇福將第一名

2019-07-07 08:19

直播／反鐵籠公投凱道會師 郭台銘朱立倫喊節制、韓國瑜低調

2019-07-07 12:57

郭守正跟著父親郭台銘南征北討 低調監控全場

2019-07-06 23:19

組勝利者聯盟 郭台銘提議5參選人同在黨中央簽公約

2019-07-07 16:48

高雄美濃小鎮出現這張海報 挺韓或反韓各自解讀

2019-07-07 14:22

郭台銘拒簽公約 蔡正元批：有錢能使國民黨推磨？

2019-07-07 08:14

新戰車可望到手 陸軍仍計畫評估提升M60A3戰車

2019-07-07 10:57

韓國瑜爆農舍爭議 蘇貞昌：庶民有豪宅我開眼界

2019-07-07 14:27

韓郭朱低調不拚場 反鐵籠公投人潮未達景福門

2019-07-07 18:58

陸官西點軍校生優異曝光 惟獨不見她

2019-07-07 11:34

政壇直播曝私密！1日7次郎找回韓流 貓狗團助她揪粉心

2019-07-07 09:00

【即時短評】民調決勝負 就怕不認輸

2019-07-06 23:32

林陵三接中華顧問工程司董座 知情人士：酬庸濃厚

2019-07-07 18:32

「韓國瑜若下令韓粉去南極企鵝都會嚇跑」 胡幼偉預測韓贏初選

2019-07-07 15:32

蔡英文好感度排第199名 現卸任總統成好感票房毒藥

2019-07-07 12:11

民進黨當年反「國安惡法」 如今戴上魔戒還加外掛

2019-07-07 08:00

韓國瑜向綠軍及中間選民喊話 「一起下架蔡英文」

2019-07-07 17:01

柯文哲白色力量挺郭台銘？藍營議員：帶風向要讓藍軍分裂

2019-07-07 13:05

8日開始民調 孫大千臉書小編要韓粉不要答這3種答案

2019-07-07 20:49

初選傳棄保？ 韓國瑜：把理念告訴選民比較重要

2019-07-07 11:57

國民黨明起初選民調 韓郭朱最後衝刺拚了

2019-07-07 00:09

影／蘇揆酸韓國瑜：庶民有豪宅、室內籃球場 我開眼界

2019-07-07 17:26

董念台：韓國瑜是很會玩算計的「詐炮」

2019-07-07 12:30

蘇貞昌批韓國瑜：庶民竟有豪宅與室內籃球場

2019-07-07 16:06

藍反鐵籠公投凱道會師 參選人支持者分舉手牌力挺

2019-07-07 16:03

蘇嘉全夫人傳將選立委？洪恆珠未否認 坦承蘇很為難

2019-07-07 10:26

李佳芬農舍傳違建 張麗善：未接獲舉報且已自行拆除

2019-07-07 14:28

觀察站／藍綠白劍指2020 全聚焦「韓的主場」

2019-07-06 23:55

以國安之名…處理完中共代理人 下個是誰？

2019-07-07 01:15

柯文哲幕僚爆卦掀熱議 綠議員：激怒韓粉蹭郭粉

2019-07-07 13:57

藍初選民調 受訪者須答參選人「全名」才有效

2019-07-07 00:33

反鐵籠公投 朱立倫：拒絕綠色恐怖、對抗走火入魔蔡英文

2019-07-07 16:15

民調期間搶票 韓國瑜將親上火線與民眾對話

2019-07-07 10:36

國民黨反鐵籠公投 蘇貞昌：黃鼠狼給雞拜年

2019-07-07 14:48

綠粉將干擾民調？ 民進黨：未下令支持韓國瑜

2019-07-07 00:31

新聞眼／民調期長達七天 是否有變數難逆料

2019-07-07 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top